Мобилизация в Украине и военное положение будут продолжены.

О вероятном продолжении мобилизации в Украине и военном положении сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Politeka.net.

«В ближайшие дни Парламент снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации. Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны», - сообщил Железняк.

Напомним, срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае и действует до 18 августа.

«Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023», - сообщил Железняк.

Народный депутат также напомнил, как этот процесс проходит. Сначала, говорит Железняк, президент подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Раду, после этого в Комитет по обороне, а уже потом происходит голосование в зале.

Мобилизация в Украине проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа (вступление в силу - 24 февраля 2022 года).

Согласно последнему решению, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года и, как стало известно, будет продолжена.

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Мобилизация в Украине касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

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