Мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать все нюансы, связанные с призывом.

Юрист Ростислав Кравец раскрыл некоторые хитрости обновленных правил относительно бронирования призывников при мобилизации в Украине.

В частности, юрист рассказал об изменениях, принятых Кабмином

11 июля. По словам Ростислава Кравца, Кабмин принял решение и внес изменения в Постановление Кабмина от января 2023 года.

Численность призывников, подлежащих резервированию в органах местного самоуправления, помимо призывников, отдельно призывников при мобилизации в Украине, была установлена ​​в размере 50%.

В частности, принятые Правительством изменения предусматривают, что суммы ЕСН отныне будут учитываться в одном из критериев определения критически важного предприятия. Критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей на сумму более 1,5 млн евро.

Кроме того, речь идет о применении единого подхода к определению численности призывников, подлежащих резервированию в период мобилизации в Украине и работе в органах местного самоуправления и государственных органах.

"То есть все эти управляющие компании, тот же секретариат Кабмина, гараж

Кабмина, другие дополнительные организации, обеспечивающие их

жизнедеятельность, - тоже были отнесены к стратегически важным и, соответственно, их работники подлежат мобилизации... вот и весь ответ вам, о ком думает Кабмин.

Думает исключительно о себе, своих сотрудниках и за безопасную, спокойную, непрерывную и комфортную работу, чтобы ни за кем не бегать, не договариваться - просто в ручном режиме, как и при пересечении границы, внесены изменения, которые даже если у тебя ничего нет нет, но есть разрешение начальника ГПС на пересечение границы в неясных случаях, а он просто решил вас пропустить. Это наши бронирования...", - сказал адвокат.

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