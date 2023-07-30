Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в сети распространяется информация о том, что все выехавшие якобы незаконно или вообще все выехавшие и не вернувшиеся - их будут привлекать к ответственности.

Как сообщила адвокат Мария Левченко в период действия мобилизации в Украине, не уточняются, что они нарушили какие-то действующие нормы.

В связи с тем, что якобы будет создан закон, по инициативе Верховной Рады, относительно того, что все выехавшие сейчас за границу в период действия военного положения будут привлекаться к ответственности и соответственно возвращаться в Украину.

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"Друзья, смотрите, в разрезе этих событий, в разрезе этой информации очень уместно вспомнить о статье 58 Конституции Украины и что нам она говорит. Она нам говорит, что ни один гражданин Украины не может привлекаться к ответственности за деяния, которые на момент совершения не считались правонарушением, вот вообще не считалось правонарушением, что это означает на простом человеческом языке.

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Вы должны понимать, что у нас в Украине в действующем законодательстве нет такого понятия, как действие Закона в обратном времени, то есть привлекать к любой ответственности возможно человека, если он совершил определенное правонарушение, определенное деяние, которое считается правонарушением уже после того, когда заработал новый закон, который признает и описывает конкретное действие, конкретное деяние, как правонарушение", - сообщила адвокат комментируя ситуацию, которая сложилась во время мобилизации в Украине.

Адвокат Мария Левченко добавила, что только в том случае, если новый Закон будет введен в действие, только тогда можно применять какой-либо вид наказания, привлекать к административной ответственности или привлекать к уголовной ответственности.

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