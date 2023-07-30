Мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца. Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток, которая будет действовать до 15 ноября 2023 года.
Адвокат Мария Левченко сообщила, имеет ли право отец-одиночка уехать за границу в период действия мобилизации в Украине.
Адвокат сообщила, что отец-одиночка может выезжать за границу со своим ребенком.
Для пересечения границы мужчине не нужно обязательно иметь отметку из военкомата.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Мама вышла из дома на 10 минут: на Днепропетровщине разыгралось несчастье с 11-месячным ребенком
У россиян огромные проблемы: украинцам раскрыли долгожданные успехи ВСУ на Бердянском направлении
Прорвались в важный населенный пункт: ВСУ ведут бои на последнем рубеже перед окружением Бахмута
Объявлена эвакуация, ситуация вышла из-под контроля: огонь добрался до военного склада
Для того чтобы выехать за границу с ребенком вам понадобится два загранпаспорта - ваш и ребенка, удостоверение и решение суда о лишении матери родительских прав, - сообщила Мария Левченко.
Ранее адвокат Роман Симутин рассказал о причинах неявки в ТЦК.
В частности, среди причин неявки в ТЦК в разгар мобилизации в Украине – это болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.
Вторая причина неявки в ТЦК во время мобилизации в Украине - это уход за больной женой, мужем, ребенком, родителями или жены/супруга
Третьей причиной является открытое уголовное производство, административное взыскание или уголовное наказание в отношении военнообязанного.
Последние новости Украины:
Мобилизация в Украине: люди с инвалидностью могут стать здоровыми для ТЦК, как этого избежать.
Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.
Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.