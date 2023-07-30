Мобилизация в Украине будет продолжаться еще три месяца, поэтому украинцам стоит знать, есть ли возможность отец-одиночка уехать за границу.

Мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца. Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток, которая будет действовать до 15 ноября 2023 года.

Адвокат Мария Левченко сообщила, имеет ли право отец-одиночка уехать за границу в период действия мобилизации в Украине.

Адвокат сообщила, что отец-одиночка может выезжать за границу со своим ребенком.

Для пересечения границы мужчине не нужно обязательно иметь отметку из военкомата.

Для того чтобы выехать за границу с ребенком вам понадобится два загранпаспорта - ваш и ребенка, удостоверение и решение суда о лишении матери родительских прав, - сообщила Мария Левченко.

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал о причинах неявки в ТЦК.

В частности, среди причин неявки в ТЦК в разгар мобилизации в Украине – это болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.

Вторая причина неявки в ТЦК во время мобилизации в Украине - это уход за больной женой, мужем, ребенком, родителями или жены/супруга

Третьей причиной является открытое уголовное производство, административное взыскание или уголовное наказание в отношении военнообязанного.

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