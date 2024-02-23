Алкоголизм - очень опасный и коварный недуг. Люди очень быстро попадают в сети алкогольной зависимости, часто не имея сил и желания избавиться от болезни.

Подробнее о том, что нужно читать, чтобы близкий человек перестал пить, читайте далее в материале.

Сам алкоголик редко признается в том, что у него есть проблемы с алкоголем. И только близкие и друзья понимают, что нужно спасать того, кто пристрастился к рюмке.

Вера - едва ли не единственная вещь, которая может помочь человеку избавится от зависимости без медицинской помощи и госпитализации. Далее представлена мощная молитва, которая поможет человеку победить своих внутренних демонов и избавиться от алкогольной зависимости.

Важно сказать, что молиться можно как самому алкоголику, так и близкому и родному человеку. Читать молитву нужно искренне и со всей душой.

Молитва освобождения под недуги пьянства

Господу помолимся

Пресвятая Богородица, Заступница страждущих, к Тебе прибегаю к моей смиренной молитве. Ты видишь, как моя жизнь разрушена страстью к алкоголю. Эта пагубная привычка причиняет боль мне и моим близким.

Умоляю Тебя, неутомимая Заступница, умоляй у Господа исцеление души и тела моего от недуга пьянства. Проси для меня у Сына Своих сил полностью отказаться от соблазна употребления спиртного.

Будь рядом, Матерь Божия, в мгновение ока искушения, чтобы я выстоял и не упал снова. Верни мне радость трезвой жизни, мир в семье, благослови труд рук моих.

Упаси меня от отчаяния и безнадежности, помоги полностью освободиться от пут пьянства. Пусть хоть раз прольются мои последние пьяные слезы. Научи меня радоваться жизни без рюмки, веди в Царство Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.

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