Недавно, 13 февраля, скончалась Виктория Островская, которая стала известной благодаря своему эпизодическому участию в культовой советской комедии "Бриллиантовая рука". Актриса поразила зрителей своим небольшим, но ярким выступлением, а ее фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала легендарной.

Подробнее о том, что не стало звезды фильма "Бриллиантовая рука", читайте далее в материале.

Виктории Островской на момент смерти было 85 лет. Сведения о кончине Виктории Островской были подтверждены известным российским телеведущим Андреем Малаховым.

Несколько лет назад он собирал актеров культовой киноленты "Бриллиантовая рука" в рамках своего телешоу, во время которого заявил: "Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка – Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи о том, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматическая судьба".

Виктория Островская родилась в Киеве в 1938 году, в детстве часто встречалась с известными личностями того времени, такими, как: певец Леонид Утесов, иллюзионист Эмиль Кио и др.

Ее исходная мечта была связана с балетом, но тяжелая травма головы изменила ее жизненные планы. Тем не менее Островская успешно завершила обучение в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

В дальнейшем совершенно случайно она стала актрисой "Бриллиантовой руки". Для знаменитости это был тот случай, когда даже самая небольшая роль приносит невероятный успех. Островская также появилась в фильме "Старый знакомый", где сыграла роль девушки в душе. Однако после этого ее кинокарьера завершилась. Ее талант не был признан и оценен, и вместо крупных ролей предлагались только эпизодические, при помощи которых прославиться было практически нереально.

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