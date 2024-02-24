Не секрет, что сильная молитва может стать настоящем спасением в трудную минуту, когда уже нет сил на кого-то надеяться.

Когда два человека создают семью, они, прежде всего, мечтают о совместном счастливом будущем: сохранить до старости любовь, воспитать детей, иметь общие радости и огорчения. Здесь очень важно выбрать партнёра, который будет подходить, как биологически, так и нравственно. Так, если оба супруга обладают такими качествами как – трудолюбие, самопожертвование, заботливость, уступчивость и понимание, то предполагается, что их брак будет счастливым. Вот только при построении отношений не бывает все гладко, ведь у каждого человека свой характер и воспитание.

Так, конфликтность, неумение общаться, неспособность решения проблем, вспыльчивость – все это приводит к неразрешимым проблемам в отношениях. И как следствие, к разводу.

Психологи учат, чтобы не разочароваться в семейной жизни, не нужно строить иллюзий, уметь прощать и забывать обиды.

Поможет и молитва, о которой стало известно благодаря одному из Telegram-каналов с новостями из Православного мира.

"Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты обещал пречистыми устами Своими: "Если двое из вас дойдут согласия на земле просить о всяком вещь, то что бы они попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". Неизменны слова Твои, Господи, милосердие Твое необъятное i чоловiколюбностi Твоей нет конца. Поэтому и мы, рабы Твои, согласившись между собой, усердно просим: спаси, Господи, i помилуй рабов Твоих (имена) i всех, у кого разрушаются семьи. Укрепи семьи ИХ, утверди любовь между ними. Пусть настроится жизни их не по человеческой грешных волей, но по Твоему святым Промыслом. Пусть прославится в них святое имя Твое во веки веков. Аминь."

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