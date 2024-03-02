Сообщается, что бывший президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщает Bloomberg, встреча, как ожидается, состоится 8 марта. И Трамп, и Орбан известны своей приверженностью популистской политике, а Орбан является заметной фигурой в крайне правом движении Европы.

Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает растущее влияние Трампа на вопросы внешней политики, поскольку он готовит себя к потенциальному участию в следующих президентских выборах. Встреча с премьер-министром Орбаном последовала за недавним общением Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милли, еще одним недавно избранным лидером-популистом.

На данный момент не было никаких официальных комментариев ни от посольства Венгрии в Вашингтоне, ни от предвыборного штаба Трампа, ни от Государственного департамента США относительно этой встречи. Об этой предстоящей встрече ранее сообщала газета New York Times.

Оба лидера известны своей приверженностью популистской политике. Встреча подчеркивает растущее влияние Трампа на внешнеполитические дискуссии, поскольку он готовится к потенциальным политическим начинаниям.

Это произошло сразу после недавней встречи Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милли, еще одним лидером-популистом. Посольство Венгрии, предвыборный штаб Трампа и Госдепартамент США официально не прокомментировали эту встречу.

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