Сообщается, что бывший президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщает Bloomberg, встреча, как ожидается, состоится 8 марта. И Трамп, и Орбан известны своей приверженностью популистской политике, а Орбан является заметной фигурой в крайне правом движении Европы.

Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает растущее влияние Трампа на вопросы внешней политики, поскольку он готовит себя к потенциальному участию в следующих президентских выборах. Встреча с премьер-министром Орбаном последовала за недавним общением Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милли, еще одним недавно избранным лидером-популистом.

На данный момент не было никаких официальных комментариев ни от посольства Венгрии в Вашингтоне, ни от предвыборного штаба Трампа, ни от Государственного департамента США относительно этой встречи. Об этой предстоящей встрече ранее сообщала газета New York Times.

Трамп недоволен своим местом в рейтинге

Оба лидера известны своей приверженностью популистской политике. Встреча подчеркивает растущее влияние Трампа на внешнеполитические дискуссии, поскольку он готовится к потенциальным политическим начинаниям.

Это произошло сразу после недавней встречи Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милли, еще одним лидером-популистом. Посольство Венгрии, предвыборный штаб Трампа и Госдепартамент США официально не прокомментировали эту встречу.

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