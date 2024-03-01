А между тем алкоголь это не витамины или безвредная вода. Алкоголь - это медленный яд, который разрушает не только тело человека, но и душу - у пьющего человека рушатся моральные идеалы и жизненные ценности. Кроме того, агрессия зависимого от алкоголя человека часто проявляется в виде насилия и от такого поведения страдают другие члены семьи.

Что же касается отношение церкви к пьянству, то в Священном Писании пьянство стоит в одном ряду с мужеложеством и скотоложеством. При этом, даже не смотря на то, что страсть к спиртным напиткам – это тяжкий порок, у православного человека всегда есть возможность исправиться и поменять свою жизнь.

Каждый священник утверждает, что излечение от алкоголизма требует от человека духовной дисциплины: ежедневной молитвы, чтения Священного Писания, регулярного участия в Таинствах Исповеди и Святого Причащения.

Молитва от пьянства При этом молиться за человека, который пьет, можна и его родным - история знает немало исцелений от алкоголизма, случившихся по искренним просьбам к Господу родственников и близких людей больного. "Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имя) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении рабов Твоих сих (имя). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". Кстати, чтобы пьющему человеку было легче преодолеть пагубную привычку, Божественным провидением были явлены даже чудотворные иконы, молитва перед которыми помогает избавиться от пьянства. Самой известной из них считается образ Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша". На ней Мария изображена в молитвенной позе с воздетыми руками, Младенец Христос — стоящим в чаше и благословляющим обеими руками. Считается, что молящиеся перед этим образом могут получить исцеление от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании. Молитва иконе Богородицы "Неупиваемая чаша" О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея — Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрой и соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечного осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

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