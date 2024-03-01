Никто не станет отрицать, что алкоголизм - это серьезная проблема человечества. И правда, во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно умирает 3 миллиона человек, что составляет 5,1% всех случаев смерти. А еще это огромная беда для семьи, в которой живет пьющий человек.
В большинстве случаев алкоголики не признают, что у них есть проблемы. Еще бы, многие считают, что из-за постоянных перегрузок на работе, стрессов, проблем в отношениях с людьми необходимо просто расслабиться и отключиться от происходящего.
Молитва от пьянства
"Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имя) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении рабов Твоих сих (имя). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
Кстати, чтобы пьющему человеку было легче преодолеть пагубную привычку, Божественным провидением были явлены даже чудотворные иконы, молитва перед которыми помогает избавиться от пьянства.
Самой известной из них считается образ Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша". На ней Мария изображена в молитвенной позе с воздетыми руками, Младенец Христос — стоящим в чаше и благословляющим обеими руками. Считается, что молящиеся перед этим образом могут получить исцеление от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании.
Молитва иконе Богородицы "Неупиваемая чаша"
О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея — Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрой и соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечного осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
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