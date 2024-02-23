Алкоголізм - дуже небезпечна і підступна недуга. Люди дуже швидко потрапляють у мережі алкогольної залежності, часто не маючи сил і бажання позбутися хвороби.

Докладніше про те, що потрібно читати, щоб близька людина перестала пити, читайте далі в матеріалі.

Сам алкоголік рідко зізнається у тому, що має проблеми з алкоголем. І тільки близькі та друзі розуміють, що потрібно рятувати того, хто пристрастився до чарки.

Віра - чи не єдина річ, яка може допомогти людині позбутися залежності без медичної допомоги та госпіталізації. Далі представлена ​​потужна молитва, яка допоможе людині перемогти своїх внутрішніх демонів та позбутися алкогольної залежності.

Важливо сказати, що молитися можна як самому алкоголіку, так і близькій та рідній людині. Читати молитву потрібно щиро та з усією душею.

Молитва визволення під недуги пияцтва

Господу помолімся Пресвята Богородице, Заступнице стражденних, до Тебе вдаюся моєю смиренною молитвою. Ти бачиш, як моє життя зруйноване пристрастю до алкоголю. Ця пагубна звичка завдає болю мені та моїм близьким. Благаю Тебе, невтомна Заступнице, виблагай у Господа зцілення душі й тіла мого від недуги пияцтва. Проси для мене у Сина Свого сил повністю відмовитися від спокуси вживання спиртного. Будь поряд, Матір Божа, у мить спокуси, щоб я вистояв і не впав знову. Поверни мені радість тверезого життя, мир у родині, благослови працю рук моїх. Спаси мене від відчаю та безнадії, допоможи повністю звільнитися від пут пияцтва. Нехай хоч раз проллються мої останні п'яні сльози. Навчи мене радіти життю без чарки, провадь до Царства Сина Твого і Бога нашого. Амінь.

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