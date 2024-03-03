Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что за их результатами будут следить люди во всем мире. Еще бы, за кресло Президента США, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и Джо Байден, у которых очень разные взгляды на роль США в мировой политике в будущем. Стало известно, к кому больше благосклонны американцы.

В 2024 году в Соединенных Штатах Америки пройдут юбилейные, 60-е по счету выборы главы государства. Борьба развернется между представителями основных политических сил — Республиканской и Демократической партий (с 1853 года президентом США становились кандидаты только от этих двух партий).

И хоть официальное выдвижение кандидатов произойдет только летом, но уже известны результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult, которые показали отношение американцев к двум претендентам.

Так, избиратели в США считают действующего президента, 81-летнего Джо Байдена слишком старым, когда их спросили о лидерах на выборах 2024 года. Даже среди тех, кто заявил о планах голосовать за него, семеро из десяти считают Байдена старым. Избиратели все чаще говорят о том, что у Трампа лучше состояние здоровья для должности.

"Возраст Байдена - это, безусловно, тот нарратив, с которым президентской кампании придется бороться", - заявила вице-президент Morning Consult Кэролайн Бай.

В противовес этому, лишь 47% респондентов сказали то же о 77-летнем бывшем президенте США Дональде Трампе, который уверенно приближается к номинации на участие в выборах от республиканцев. Трамп, однако, имеет собственную уязвимость в колеблющихся штатах — большинство местных избирателей считают бывшего президента опасным.

Кстати, очень много американцев утверждают, что не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в любом из уголовных дел, в которых ему предъявляют обвинения. Дела против Трампа связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома.



А еще по мнению опрошенных, Байден более честный, но в Трампе большинство видит сильного лидера.



Отметим, что онлайн-опрос Bloomberg News/Morning Consult проводился с 12 по 20 февраля среди 4955 зарегистрированных избирателей в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Опрос был проведен вскоре после публикации доклада спецпрокурора, в котором Байдена назвали "пожилым человеком с плохой памятью".

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