В трудные времена верующие люди всегда обращаются к Богу с просьбой о помощи. Христиане верят, что Господь всеведущ и слышит все молитвы, если произносить их с добрыми помыслами и от чистого сердца.

Многие надеются в жизни только на свои силы и доверяют собственному опыту. Однако, в трудные времена живущие без Бога часто разочаровываются - их охватывает отчаяние, страх и паника, ибо все, на что они надеялись, разрушается. При этом верующие знают, что, доверяя Богу, можно пройти все трудные моменты в жизни. Недаром Священное Писание говорит: "Все возможно верующему".

И действительно, нередко поводом для переосмысления жизни и встречи с Богом становится болезнь. Так, люди, переболевшие тяжелыми болезнями и получившие исцеление, становятся глубже, у них меняется система ценностей, многие вещи становятся на свое, правильное место.

При этом важно помнить, что лечебное искусство было давно благословенно Церковью, поэтому священники всегда говорят людям, что обращаться к врачам не только можно, но и нужно, используя все достижения современной медицины.

К примеру, врачом был один из апостолов и евангелистов — святой Лука. Считается, что он, как никто другой, может разделить переживания больных и ходатайствовать перед Богом о выздоровлении.

И действительно, молитвы святителю Луке, который при жизни был медиком, обладают силой чудесного исцеления . Для этого ритуала нужно зажечь 12 церковных свечей и поставить рядом с ними икону Луки и стакан со святой водой.

Перекрестившись, приступайте к чтению молитвенных строк:

"Святитель Лука, врач и волшебник. Исцели меня от болезни и болезни, избавь меня от душевной боли. Очисти меня от греховной напасти, от плотского и соблазнительного лакомства. Отверг злодеев и колдунов и лечи наши души на веки веков. Да будет воля твоя. "

Далее нужно погубить святую воду и перекреститься. Если болезнь запущена, Церковь рекомендует молиться за здоровье до полного выздоровления и Лука непременно услышит эту просьбу.

Как просить Богородицу об исцелении

Богородица – покровительница матери и ребенка. Если заболел ребенок, беременная женщина или родители, то обращаться за помощью следует именно к Царице Небесной. Молиться следует безропотно стоя на коленях перед ее образом в церкви.

Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. помощь моему чаду, избавь его от болезни и исцелить болезни все своею силою.

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