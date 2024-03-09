Загадочная и непонятная крылатая фраза ее героини "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала настоящим мемом на долгие года.

Сообщается, что 13 февраля состоялось публичное прощание с актрисой Викторией Островской, известной по культовой роли куртизанки с рыжими волосам в советском фильме "Бриллиантовая рука" режиссера Леонида Гайдая.

Запоминающаяся и загадочная фраза, произнесенная ее героиней, «Цигель-цигель, ай-лю-лю», стала широко известной.

Виктория Островская, уроженка из Киева, продолжила свое увлечение актерским мастерством. Она закончила Государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого в столице Украины. Однако, несмотря на стремление Виктории Островской к успешной актерской карьере, судьба, к большому сожалению, имела на нее другие планы.

После получения высшего образования Викторияя устроилась на должность диспетчера на автобазе. По счастливой случайности она оказалась на съемках «Бриллиантовой руки», да, того самого легендарного фильма.

Несмотря на второстепенную роль, ее образ яркого рыжеволосого персонажа оставил огромный след в киноиндустрии, превратив ее в фигуру, достойную цитирования для миллионов людей.

Свою недолгую работу в кино Островская продолжила еще одной комедией «Старый знакомый», где она сыграла девушку в душе. К сожалению, на этом ее фильмография закончилась.

Пытаясь найти свое место на театральной сцене, Виктория некоторое время работала в Днепропетровском академическом театре имени М. Горького в далеком 1964 году. Однако, как и говорилось выше, индустрия не воспринимала ее как серьезную актрису, ограничивая ее возможности второстепенными ролями с повторяющейся темой.

За пределами кино Викторию ждала непростая судьба. Она работала на разных должностях, в том числе работала уборщицей, библиотекарем и даже тренером по аэробике.

Есть сведенья о том, что неудовлетворенность выбранной профессии в конечном итоге привела ее к глубокой депрессии. Несмотря на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, Виктория Островская осталась в памяти зрителей как энергичная рыжеволосая героиня из знаменитого фильма «Бриллиантовая рука».

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