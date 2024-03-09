Перед лицом преобладающей зависти и злобы можно обратиться к православным молитвам, ища защиты у Святых.

Зависти, всепроникающей силе, можно противостоять, регулярно нашептывая специальные молитвы. Таким образом будет создаваться щит от негативной энергии, исходящей от ваших недоброжелателей.

Для начала этой духовной практики рекомендуется посещение православной церкви. При обнаружении известных противников крайне важно не желать им зла, а молиться за их здоровье и просить Господа очистить их сердца от завистливых помыслов.

Вот сильная молитва от зависти Господу Богу:

Зажгите 12 свечей и молча смотрите на их горящее пламя. Избегайте ссор против завистников, ибо им и так недостает внутреннего мира. Завистливые люди и их души постоянно беспокоятся, тратя жизненную энергию на глубоко укоренившиеся печали.

Важно отметить, что обращаться к Господу Иисусу Христу нежно со смирением, ища милости и удаления завистливых взоров.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Смилуйся и отведи от меня глаза завистливых людей. Не позволь им навредить мне делом, словом и помыслом. Пусть все завистники рай обретут, а из души их все скорби уйдут. Господи, ты мне по вере воздай, ну а врагов испытанием не май. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва от зависти Святителю Николаю Чудотворцу:

Также обратитесь к Святителю Николаю, Чудотворцу, Защитнику и Спасителю, чтобы рассеять зависть и злые намерения. Здесь ищите защиту от грубости и клеветнических действий.

«Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Отвадь от меня черную зависть и людскую пакость. Защити меня от грубости и порченной сутулости. Не наказывай меня за искушения и прости мне все лихие прегрешения. Не терзай моих завистников скупостью, и не мучай их отчаянной глупостью. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва от зависти Матроне Московской:

Столкнувшись не только с завистливыми взглядами, но и с порочными намерениями, обязательно обратитесь с молитвой к Блаженной Матроне.

«Блаженная Старица, Матрона Московская. Прости мне все дурные подозрения и отвадь все людские осквернения. От зависти скорбной меня защити, болезни и хвори от глаз отведи. Пусть зависть меня никогда не захватит, все то, что имею мне до смерти хватит. Да будет так. Аминь».

Данные православные молитвы служат духовной крепостью против негативных энергий и злых намерений.

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