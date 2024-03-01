Вважається, що ця молитва ефективна не тільки для себе, але її також можна читати біля ліжка коханої людини, щоб допомогти їй одужати від безсоння.

Проблема порушень сну торкається людей різних вікових груп, і хоча багато хто вдається до сучасних ліків або традиційних засобів лікування, деякі не знаходять полегшення.

Часто приховані переживання та проблеми сприяють погіршенню якості сну. Як альтернатива пропонується звернутися за допомогою до вищих сил. Сильна молитва від безсоння присвячена Іринарху Ростовському, святому, відомому суворим постом і ночами, проведеними в молитві, удостоєними дару зцілення.

Ось молитва:

«О великий угодник Божий, Іринарх, який добровільно страждав, отримав за страждання свої дар зцілювати людей віруючих.

Немає людей таких, хто не дивувався б твоєму терпінню.

Зараз я раб(а) Божий(а) (ім'я) благаю тебе про спасіння, захист і зцілення недуги, що не дає мені знайти спокійний сон.

Звернися з молитвами до Всевишнього Батька, благай його позбавити мене хвороби, яка приносить мені лише муки та страждання.

Вірю я, що ти почуєш прохання мої і не залишиш їх без відповіді. Амінь».

Цю молитву рекомендується читати увечері перед сном. Після прочитання молитви уникайте непотрібних розмов і лягайте спати. Рекомендується забезпечити достатню вентиляцію у спальні та звести до мінімуму кількість джерел світла. Крім того, обмеження доступу до інформації, наприклад відмова від стрічок новин або телебачення перед сном, може сприяти поліпшенню сну.

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