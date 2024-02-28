Як змусити чоловіка зберігати вірність своїй дружині? Питання досить складне, і незрозуміло, яким чином можна змінити поведінку дорослої людини. Тим часом, якщо постаратися, можна повернути гармонію у будь-які стосунки.

Зрада це завжди боляче, неприємно та страшно. Ще б пак, після зради люди замикаються в собі, перестають вірити іншим і їм може бути складно вступити в нові відносини.

І справді, якщо проаналізувати культуру народів світу, то варто визнати, що більшість народів визнають вірність основним фундаментом союзу двох людей, що люблять. А ось невірність у шлюбі часто буває причиною розпаду сім'ї та розриву стосунків.

Бог вважає шлюб священним союзом на все життя, сказано у Біблії. Ось чому в стародавньому Ізраїлі подружня зрада навіть каралася смертю. Сьогодні ж, говорячи про гріх подружньої зради, Біблія є перелюбом єдиною причиною, яка дозволяє розлучення.

З іншого боку, якщо чийсь чоловік почав цікавитися іншими жінками, варто попросити про допомогу у вищих сил. У такій ситуації потужною зброєю стане молитва про те, щоб чоловік не зраджував та любив дружину.

І справді, молитви з проханням про збереження вірності мають дуже велику силу, але тільки в тому випадку, якщо вимовляти їх правильно. Так, послання молитов має бути позитивним - не можна бажати комусь зла (ні чоловікові, ні його коханці), просити Бога про помсту. Помисли та емоції жінки, яка звертається до Бога, мають бути спрямовані на сприятливий результат, на те, щоб принести оточуючим добро та світ.

Сильна молитва до Господа для збереження шлюбу

Щоб хлопець чи законний чоловік перестав заглядатися на інших жінок, можна молитися Всевишньому – Господь прислухається до прохань ошуканого подружжя. Хранителькою домівки та захисницею всіх дружин є Пресвята Богородиця.

Отже, якщо чоловік здійснив адюльтер, і це загрожує розпадом сім'ї, варто попросити про допомогу Господа, використовуючи наступний текст.

"Батько наш Небесний. В ім'я Сина Твого благаю про сімейне щастя. Нехай у нашому домі всі любитимуть один одного. як Ти дбаєш про дітей своїх. Допоможи зрозуміти, чого позбутися і чого навчитися, щоб сім'ю зберегти.

Молитва від зради чоловіка Миколі Чудотворцю