Измена это всегда больно, неприятно и страшно. Еще бы, после измены люди замыкаются в себе, перестают верить другим и им может быть сложно вступить в новые отношения.
И правда, если проанализировать культуру народов мира, то стоит признать, что большинство народов признают верность основополагающим фундаментом союза двух любящих людей. А вот неверность в браке часто бывает причиной распада семьи и разрыва отношений.
Бог считает брак священным союзом на всю жизнь, сказано в Библии. Вот почему в древнем Израиле супружеская измена даже каралась смертью. Сегодня же, говоря о грехе супружеской измены, Библия представляет прелюбодеяние единственной причиной, которая позволяет развод.
С другой стороны, если чей-то муж начал интересоваться другими женщинами, то стоит попросить о помощи у высших сил. В такой ситуации мощным оружием станет молитва о том, чтобы муж не изменял и любил жену.
И правда, молитвы с просьбой о сохранении верности обладают очень большой силой, но только в том случае, если произносить их правильно. Так, посыл молитв должен быть положительным - нельзя желать кому-то зла (ни мужу, ни его любовнице), просить Бога о мести. Помыслы и эмоции женщины, которая обращается к Богу, должны быть направлены на благоприятный исход, на то, чтобы принести окружающим добро и мир.
Сильная молитва к Господу для сохранения брака
Чтобы парень или законный муж перестал засматриваться на других женщин, можно молиться Всевышнему - Господь прислушивается к просьбам обманутых супруг. Хранительницей домашнего очага и защитницей всех жен является Пресвятая Богородица.
Итак, если мужчина совершил адюльтер, и это грозит распадом семьи, то стоит попросить о помощи Господа, используя следующий текст.
"Отец наш Небесный. Во имя Сына Твоего молю о семейном счастье. Пусть в доме нашем все будут любить друг друга. Пусть любовь наша не ослабнет, а только укрепляется и умножается. Научи нас с супругом любить друг друга от всей души, заботиться так, как Ты заботишься о детях своих. Помоги понять, от чего избавиться и чему научиться, чтобы семью сохранить. Ниспошли мудрость, помоги никогда не огорчать и не разочаровывать суженого. Аминь."
Молитва от измены мужа Николаю Чудотворцу
Мощная молитва Николаю Чудотворцу от измены мужа читается не только для возвращения изменившего мужа в семью, но и для защиты от возможных измен в будущем. Читать молитву от измен желательно перед иконой Николая Угодника.
"Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе.Прости меня за просьбу тленную и избавь от скорбного подозрения. Защити моего мужа от измены низменной и спаси его душу от обманного деяния. Сбереги его от красот искушающих и усмири страстный пыл при измене греховной. Не наказывай меня за сие недоверие, но и не откажи в чудесном заступничестве. Да будет воля твоя. Аминь."
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