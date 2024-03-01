Считается, что эта молитва эффективна не только для самого себя, но ее также можно читать у постели любимого человека, чтобы помочь ему выздороветь от бессонницы.

Проблема нарушений сна затрагивает людей разных возрастных групп, и хотя многие прибегают к современным лекарствам или традиционным средствам лечения, некоторые не находят облегчения.

Часто скрытые переживания и проблемы способствуют ухудшению качества сна. В качестве альтернативы предлагается обратиться за помощью к высшим силам. Сильная молитва от бессонницы посвящена Иринарху Ростовскому, святому, известному строгим постом и ночами, проведенными в молитве, удостоенными дара исцеления.

Вот молитва:

«О великий угодник Божий, Иринарх, добровольно страдавший, получивший за страдания свои дар исцелять людей верующих.

Нет людей таких, кто бы не удивлялся твоему терпению.

Сейчас я раб(а) Божий(a) (имя) молю тебя о спасении, защите и исцелении недуга, не дающего мне обрести спокойный сон.

Обратись с молитвами к Всевышнему Отцу, умоли его избавить меня от болезни, приносящей мне лишь муки и страдания.

Верю я, что услышишь ты просьбы мои и не оставишь их без ответа. Аминь».

Эту молитву рекомендуется читать вечером перед сном. После прочтения молитвы избегайте ненужных разговоров и поскорее ложитесь спать. Рекомендуется обеспечить достаточную вентиляцию в спальне и свести к минимуму количество источников света. Кроме того, ограничение доступа к информации, например отказ от новостных лент или телевидения перед сном, может способствовать улучшению сна.

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