Ніхто не заперечуватиме, що алкоголізм - це серйозна проблема людства. І справді, у всьому світі внаслідок шкідливого вживання алкоголю щорічно помирає 3 мільйони людей, що становить 5,1% усіх випадків смерті. А ще це величезна біда для сім'ї, в якій живе людина, яка п'є.

У більшості випадків алкоголіки не визнають, що мають проблеми. Ще б пак, багато хто вважає, що через постійні перевантаження на роботі, стресів, проблем у відносинах з людьми необхідно просто розслабитися і відключитися від того, що відбувається.

А тим часом алкоголь це не вітаміни чи нешкідлива вода. Алкоголь - це повільна отрута, яка руйнує не тільки тіло людини, а й душу - у людини, яка п'є, руйнуються моральні ідеали і життєві цінності. Крім того, агресія залежної від алкоголю людини часто проявляється у вигляді насильства і від такої поведінки страждають інші члени сім'ї.
Що ж до ставлення церкви до пияцтва, то у Святому Письмі пияцтво стоїть в одному ряду з мужоложністю і скотоложством. При цьому, навіть не дивлячись на те, що пристрасть до спиртних напоїв – це важка вада, православна людина завжди має змогу виправитися і змінити своє життя.
Кожен священик стверджує, що лікування від алкоголізму вимагає від людини духовної дисципліни: щоденної молитви, читання Святого Письма, регулярної участі в Таїнствах Сповіді та Святого Причастя.
При цьому молитися за людину, яка п'є, можна і її рідним – історія знає чимало зцілень від алкоголізму, які трапилися на щирі прохання до Господа родичів та близьких людей хворого.

Молитва від пияцтва

"Врятуй, Господи, і помилуй рабів Твоїх (ім'я) словесами Божественної євангелії Твоєї, що читаються про спасіння рабів Твоїх цих (ім'я). що опалює, очищає всю людину. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

До речі, щоб питущій людині було легше подолати згубну звичку, Божественним провидінням були явлені навіть чудотворні ікони, молитва перед якими допомагає позбутися пияцтва.

Найвідомішою з них вважається образ Пресвятої Богородиці "Неупиваемая чаша". На ній Марія зображена в молитовній позі з піднятими руками, Немовля Христос, що стоїть у чаші і благословляє обома руками. Вважається, що ті, хто молиться перед цим чином, можуть отримати зцілення від хвороб, у тому числі від алкоголізму та наркоманії.

Молитва перед іконою Богородиці "Неупиваемая чаша"

Молитва іконі Богородиці "Неупиваемая чаша"

О, премилосердна Владичице! До Твого заступництва нині прибігаємо, молінь наших не зневажи, але милостиво почуй нас: жінок, дітей, матерів; і тяжкою недугою піянства одержимих, і того заради своєї матері — Церкви Христової і спасіння відпадаючих, братів, і сестер, і родич наших зціли. О, милостива Мати Божої, торкнись сердець їх і скоро вставай від падінь гріховних, до рятівної стриманості приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам гріхи наші і не відверне милості Своєї від людей Своїх, але нехай зміцнить нас у тверезі і цноті. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, за чадами своїх сльози проливають, жінок, за чоловіків своїх ридаючих, чад, сирих і убогих, оманливих покинутих, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. І нехай прийде цей зойк наш, молитвами Твоїми, до престолу Всевишнього. Покрий і дотримуйся нас від лукавого лову і всіх підступів ворожих, в страшний час нашого допоможи пройти безперечно повітряні поневіряння, молитвами Твоїми визволь нас вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа в нескінченні віки віків. Амінь.

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