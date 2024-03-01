А тим часом алкоголь це не вітаміни чи нешкідлива вода. Алкоголь - це повільна отрута, яка руйнує не тільки тіло людини, а й душу - у людини, яка п'є, руйнуються моральні ідеали і життєві цінності. Крім того, агресія залежної від алкоголю людини часто проявляється у вигляді насильства і від такої поведінки страждають інші члени сім'ї.

Що ж до ставлення церкви до пияцтва, то у Святому Письмі пияцтво стоїть в одному ряду з мужоложністю і скотоложством. При цьому, навіть не дивлячись на те, що пристрасть до спиртних напоїв – це важка вада, православна людина завжди має змогу виправитися і змінити своє життя.

Кожен священик стверджує, що лікування від алкоголізму вимагає від людини духовної дисципліни: щоденної молитви, читання Святого Письма, регулярної участі в Таїнствах Сповіді та Святого Причастя.

Молитва від пияцтва При цьому молитися за людину, яка п'є, можна і її рідним – історія знає чимало зцілень від алкоголізму, які трапилися на щирі прохання до Господа родичів та близьких людей хворого. "Врятуй, Господи, і помилуй рабів Твоїх (ім'я) словесами Божественної євангелії Твоєї, що читаються про спасіння рабів Твоїх цих (ім'я). що опалює, очищає всю людину. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь". До речі, щоб питущій людині було легше подолати згубну звичку, Божественним провидінням були явлені навіть чудотворні ікони, молитва перед якими допомагає позбутися пияцтва. Найвідомішою з них вважається образ Пресвятої Богородиці "Неупиваемая чаша". На ній Марія зображена в молитовній позі з піднятими руками, Немовля Христос, що стоїть у чаші і благословляє обома руками. Вважається, що ті, хто молиться перед цим чином, можуть отримати зцілення від хвороб, у тому числі від алкоголізму та наркоманії. Молитва іконі Богородиці "Неупиваемая чаша" О, премилосердна Владичице! До Твого заступництва нині прибігаємо, молінь наших не зневажи, але милостиво почуй нас: жінок, дітей, матерів; і тяжкою недугою піянства одержимих, і того заради своєї матері — Церкви Христової і спасіння відпадаючих, братів, і сестер, і родич наших зціли. О, милостива Мати Божої, торкнись сердець їх і скоро вставай від падінь гріховних, до рятівної стриманості приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам гріхи наші і не відверне милості Своєї від людей Своїх, але нехай зміцнить нас у тверезі і цноті. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, за чадами своїх сльози проливають, жінок, за чоловіків своїх ридаючих, чад, сирих і убогих, оманливих покинутих, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. І нехай прийде цей зойк наш, молитвами Твоїми, до престолу Всевишнього. Покрий і дотримуйся нас від лукавого лову і всіх підступів ворожих, в страшний час нашого допоможи пройти безперечно повітряні поневіряння, молитвами Твоїми визволь нас вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа в нескінченні віки віків. Амінь.

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