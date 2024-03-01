Ніхто не заперечуватиме, що алкоголізм - це серйозна проблема людства. І справді, у всьому світі внаслідок шкідливого вживання алкоголю щорічно помирає 3 мільйони людей, що становить 5,1% усіх випадків смерті. А ще це величезна біда для сім'ї, в якій живе людина, яка п'є.
У більшості випадків алкоголіки не визнають, що мають проблеми. Ще б пак, багато хто вважає, що через постійні перевантаження на роботі, стресів, проблем у відносинах з людьми необхідно просто розслабитися і відключитися від того, що відбувається.
Молитва від пияцтва
"Врятуй, Господи, і помилуй рабів Твоїх (ім'я) словесами Божественної євангелії Твоєї, що читаються про спасіння рабів Твоїх цих (ім'я). що опалює, очищає всю людину. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".
До речі, щоб питущій людині було легше подолати згубну звичку, Божественним провидінням були явлені навіть чудотворні ікони, молитва перед якими допомагає позбутися пияцтва.
Найвідомішою з них вважається образ Пресвятої Богородиці "Неупиваемая чаша". На ній Марія зображена в молитовній позі з піднятими руками, Немовля Христос, що стоїть у чаші і благословляє обома руками. Вважається, що ті, хто молиться перед цим чином, можуть отримати зцілення від хвороб, у тому числі від алкоголізму та наркоманії.
Молитва іконі Богородиці "Неупиваемая чаша"
О, премилосердна Владичице! До Твого заступництва нині прибігаємо, молінь наших не зневажи, але милостиво почуй нас: жінок, дітей, матерів; і тяжкою недугою піянства одержимих, і того заради своєї матері — Церкви Христової і спасіння відпадаючих, братів, і сестер, і родич наших зціли. О, милостива Мати Божої, торкнись сердець їх і скоро вставай від падінь гріховних, до рятівної стриманості приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам гріхи наші і не відверне милості Своєї від людей Своїх, але нехай зміцнить нас у тверезі і цноті. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, за чадами своїх сльози проливають, жінок, за чоловіків своїх ридаючих, чад, сирих і убогих, оманливих покинутих, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. І нехай прийде цей зойк наш, молитвами Твоїми, до престолу Всевишнього. Покрий і дотримуйся нас від лукавого лову і всіх підступів ворожих, в страшний час нашого допоможи пройти безперечно повітряні поневіряння, молитвами Твоїми визволь нас вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа в нескінченні віки віків. Амінь.