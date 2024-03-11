Существует достаточно много различных молитв на все случаи жизни. Молитвы Архангелу Михаилу обладают чудодейственной силой и защищают от порчи и сглаза.

Испокон веков всем людям известны истории про порчу и сглаз. Не удивительно, что треть украинцев (36%) верят в магию и сверхъестественное, а 27% из них сталкивались с магическими проявлениями лично. При этом 29% украинцев, верящих в колдовство, охраняют себя от злой магии: молятся, посещают церковь, носят крестик, ладанку, амулеты, булавку и т.д. Считается, что молитвы Архангелу Михаилу лучше всего защищают человека от порчи и сглаза.

Еще бы, вот уже несколько столетий архангел Михаил известен, прежде всего, как грозный и непреклонный борец со злом. Именно таким он предстает в сюжете о свержении с небес сатаны и создании ангельского собора, в Откровении Иоанна (12:7–9), на некоторых иконах (крылатый воин с мечом или крылатый всадник, поражающий змея) и в других произведениях письменности и искусства.

Не удивительно, чтобы уберечь себя от плохого, как мелких неприятностей так и серьезных, люди часто обращаются за помощью к Архангелу Михаилу.

Именно под его предводительством против дьявола и демонов воевали ангелы. И по велению Божию, еще до Рождества Христова, он помогал еврейскому народу бороться против язычников.

"Благодарю Архангела Михаила за молитву о снятии порчи, всякой скверны,. Верни все зло тому кто принес его мне. От кого пришло тому и ушло, Ныне присно, и во веки веков аминь!"

Итак, как только человек почувствовал какое-либо, негативное воздействие сил колдовства, нужно сразу же читать следующие слова к архангелу:

"Осени меня благодатью твоей Архистратиге Михаиле, помоги мне изгнать дьявольскую силу, которая не устоит от света, спустившейся с небес Твоей денницы. Молю тебя угасить стрелы зла своим дуновением. Святый Архистратиге Михаиле и всякие Небесные Силы, молитесь обо мне страждущем и просящем. Пусть отведет от меня Господь пагубные помыслы, преследующие и терзающие меня. Спаси меня Господи от отчаяния, сомнений в вере и телесной усталости. Грозный и Великий Страже Господний, Архистратиге Михаиле отсеки своим огненным мечом тех, кто желает погубить меня и зла мне желающих. Стой на страже дома моего, защищай всех живущих в нем и мое достояние. Аминь".

С мольбой к ангелу можно обратиться, как дома, так и заказав молебен с акафистом в храме.

Если в течении всей жизни, каждый день читать эти строки, то в результате человек получит очень сильную защиту:

от лукавого;

от злых людей;

от сглаза и других магического воздействия;

от искушений;

от внезапных нападений и ограблений;

от трагических событий.

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