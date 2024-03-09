Перед лицем переважаючої заздрості та злості можна звернутися до православних молитов, шукаючи захисту у Святих.

Заздрощі, всепроникаючій силі, можна протистояти, регулярно нашіптуючи спеціальні молитви. Таким чином створюватиметься щит від негативної енергії, що виходить від ваших недоброзичливців.

Для початку цієї духовної практики рекомендується відвідування православної церкви. При виявленні відомих супротивників дуже важливо не бажати їм зла, а молитися за їхнє здоров'я і просити Господа очистити їхні серця від заздрісних помислів.

Ось сильна молитва від заздрощів Господа Бога:

Засвітіть 12 свічок і мовчки дивіться на їхнє полум'я, що горить. Уникайте сварок проти заздрісників, бо їм і так не вистачає внутрішнього світу. Заздрісні люди та їхні душі постійно турбуються, витрачаючи життєву енергію на глибоко вкорінені печалі.

Важливо відзначити, що звертатися до Господа Ісуса Христа ніжно зі смиренністю, шукаючи милості та видалення заздрісних поглядів.

«Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Змилуйся і відведи від мене очі заздрісних людей. Не дозволь їм нашкодити мені справою, словом та помислом. Нехай усі заздрісники рай знайдуть, а з душі їх усі скорботи підуть. Господи, ти мені по вірі віддай, ну а ворогів випробуванням не май. Хай буде твоя воля. Амінь».

Молитва від заздрощів Святителю Миколі Чудотворцю:

Також зверніться до Святителя Миколая, Чудотворця, Захисника та Спасителя, щоб розсіяти заздрість та злі наміри. Тут шукайте захист від грубості та наклепницьких дій.

«Чудотворець Миколай, Захисник та Спаситель. Відвадь від мене чорну заздрість і людську гидоту. Захист мене від грубості та зіпсованої сутулості. Не карай мене за спокуси і пробач мені всі лихі гріхи. Не терзай моїх заздрісників скупістю, і не мучи їх відчайдушною дурістю. Хай буде твоя воля. Амінь».

Молитва від заздрості Матроні Московської:

Зіткнувшись не тільки з заздрісними поглядами, але і з порочними намірами, обов'язково зверніться з молитвою до Блаженнішої Матрони.

«Блаженна Стариця, Матрона Московська. Пробач мені всі погані підозри і відвадь усі людські осквернення. Від заздрощів скорботного мене захисту, хвороби та хвороби від очей відведи. Нехай заздрість мене ніколи не захопить, усе те, що маю до смерті, вистачить. Нехай буде так. Амінь» .

Дані православні молитви є духовною фортецею проти негативних енергій і злих намірів.

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