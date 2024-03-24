Если верить статистике, то ежегодно до 500 000 детей в мире рискуют вернуться домой с "неправильным отцом" из-за того, что медицинский персонал их меняет. И хотя в последние годы отношение в роддомах к женщинам и детям существенно меняется к лучшему, но из кулуарных разговоров врачей, длительно работающих в родильных учреждениях – полностью они такой проблемы не исключают. Очередной подобный резонансный случай навсегда перевернул жизнь двух канадцев и их семей.

Стало известно об открытии изменившем жизнь двух мужчин Ричарда Бове и Эдди Амброуз. Так, индеец и украинец оказались в чужих семьях, а узнать настоящее свое происхождение им удалось лишь в преклонном возрасте после того, как тесты ДНК обнаружили ошибку.

Как оказалось, путаница с детьми произошла в 1955 году в больнице в Арборге, фермерском городке примерно в 100 км к северу от Виннипега, где врачи отправили украинца Ричарда Бове и индейца Эдди Амброуза домой не с их семьями.

В настоящее время этот случай является третьей известной ошибкой в роддоме в Манитобе и пятой в Канаде.

Шокирующая правда открылась после того, как Ричард Бове и его жена решили изучить онлайн-результаты своего генеалогического набора ДНК. Мистер Бове хотел больше узнать о своем отце-французе, который умер, когда мальчику было 3 года. Однако мужчина с удивлением обнаружил отсутствие французских корней. При этом тест показал, что он был украинцем, поляком и евреем.

Дополнительное медицинское исследование ДНК подтвердило, что Ричард Бове все-таки не был ребенком-метисом, усыновленным Камиллой и Лоретом Бове: его подменили в роддоме после рождения.

Что же касается Эдди Амброуза, то мужчина всегда гордился своей фамилией. Его любимые родители, Джеймс и Кэтлин Амброуз, руководили процветающей животноводческой фермой, почтой и универсальным магазином в поселке Рембрандт, примерно в 100 км от места, где жил их биологический сын.

Когда мужчины впервые услышали друг друга по телефону, то оба заявили, что у них было ощущение, что они встречались много лет назад. "Это Эдди Амброуз?. Я не думаю, что вы помните меня, но мы встречались очень давно. Это был 1955 год, и мы лежали бок о бок на кровати", — сказал Бове. Мужчины засмеялись. А потом они разговаривали часами, вспоминая жизнь, которую каждый должен прожить.

Сейчас Эдди Амброуз, попавший в украинскую семью, пытается восстановить историческую справедливость и хочет присоединиться к Федерации метисов Манитобы.

А вот биологические сестры Ричарда Бове требуют ответа от правительства Манитобы, так как их родной брат из-за ошибки врачей столкнулся с трудностями из-за деструктивной политики колониального правительства.

Известно, что на сегодняшний день оба канадца добились извинений за подмену при рождении. На днях Бове и Эмброуз получили официальные извинения от премьер-министра провинции Манитоба Ваба Кинью за травму, которую они пережили, и надеются получить также финансовую компенсацию.

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