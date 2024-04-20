22-летняя британка испытала шок, когда узнала, что новорожденный младенец, за которым она ухаживала в роддоме, на самом деле не был ее собственным ребенком.

Будущие родители, которые идут в роддом никогда не задумываются о том, что их новорожденного ребенка могут похитить или обменять в медицинском учреждении. Тем не менеее, время от времени всплывают случаи подмены детей в роддоме, которые ломают жизни не только детям, но и их родителям.

Так, очередной случай подмены мог случиться в больнице в Дорсете, Англия. Именно там 22-летняя Мейзи Бет из города Пула, что в Великобритании, в сентябре 2023 года родила свою дочь Изабель.

Вскоре после рождения Изабель, акушерки сообщили Бет, что ребенок нуждается в фототерапии и его нужно поместить в специальную детскую комнату.

И вот однажды ночью, вернувшись в свою палату, женщина застала там акушерку, которая ухаживала за ее младенцем. Когда пришло время перепеленать ребенка, молодая мать сделала шокирующее открытие - акушерка на самом деле принесла ей мальчика, а не ее дочь.

В панике британка бросилась в родильное отделение, требуя от персонала сообщить, куда делся ее ребенок. Еще бы, в течение четырех лет Мейзи Бет лечилась от бесплодия, поэтому не обнаружив свою дочь, она испытала настоящий шок.

"Бог знает, что могло бы произойти", – сказала Бет. "Я могла бы кормить ребенка грудью, а его мама могла бы проснуться с пустой кроваткой".

Бет считает, что акушерки ошибочно перепутали Изабель и новорожденного в больнице, но она не знает, поняла ли это мама другого ребенка.

"Другая мама спала в совсем другой палате от меня, и я не знаю, знала ли она, что ребенка передали мне", – объяснила она. "Насколько мне известно, Изабель все это время находилась в своей кроватке для фототерапии через коридор от меня, но я и не подозреваю, что происходило, пока я была в постели с другим ребенком".

Директор отделения акушерства в Университетской больнице Дорсета подтвердила, что заведение расследует этот досадный инцидент.

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