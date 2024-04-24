Обнаружение капсулы времени в полу дома в Спрингфилде, оставленной Натаном Хедденом еще в 1994 году, вызвало ностальгию и интерес к 90-м годам. Об этом сообщает «bbc».
Шкатулка является собственностью Натана Хеддена, которому было всего 12 лет, когда он закопал капсулу времени. Сейчас ему 42 года, он живет в Техасе.
Да, мужчина был явно рад узнать об открытии своей капсулы времени и тронут реакцией и воспоминаниями.
«Мне кажется сумасшедшим, что капсулу нашли, но одновременно так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не вспоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории», – сказал он.
Содержимое шкатулки:
фигурка Кейси Джонса из "Черепашек-ниндзя";
фигурка героя из мультфильма "Чудеса на вращениях" (TaleSpin);
жетоны для игры Pog and Slammer;
этикетка с упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies;
игрушечный автомобиль;
салфетка для дезинфекции;
карточка с Муфасой и Шрамом из мультфильма "Король Лев";
свиток с текстом песни Be Prepared из саундтрека "Короля Льва";
коллекционные карточки футболистов с изображениями Джона Рэндла, Кита Маккеллера и Кента Халла;
фальшивая рекламная купюра в 50 долларов;
фотография его 10-летнего брата, которую он подписал "обнадеживающее будущее";
Открытие этой капсулы времени вернуло многим приятные воспоминания о прошлом, подчеркнув сентиментальную ценность и ностальгию, связанную с предметами 90-х годов.
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