Мужчина был тронут до глубины души, когда нашел эту капсулу времени и «окунулся» обратно в мир 90-х.

Обнаружение капсулы времени в полу дома в Спрингфилде, оставленной Натаном Хедденом еще в 1994 году, вызвало ностальгию и интерес к 90-м годам. Об этом сообщает «bbc».

Шкатулка является собственностью Натана Хеддена, которому было всего 12 лет, когда он закопал капсулу времени. Сейчас ему 42 года, он живет в Техасе.

Да, мужчина был явно рад узнать об открытии своей капсулы времени и тронут реакцией и воспоминаниями.

«Мне кажется сумасшедшим, что капсулу нашли, но одновременно так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не вспоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории», – сказал он.

Содержимое шкатулки:

фигурка Кейси Джонса из "Черепашек-ниндзя";

фигурка героя из мультфильма "Чудеса на вращениях" (TaleSpin);

жетоны для игры Pog and Slammer;

этикетка с упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies;

игрушечный автомобиль;

салфетка для дезинфекции;

карточка с Муфасой и Шрамом из мультфильма "Король Лев";

свиток с текстом песни Be Prepared из саундтрека "Короля Льва";

коллекционные карточки футболистов с изображениями Джона Рэндла, Кита Маккеллера и Кента Халла;

фальшивая рекламная купюра в 50 долларов;

фотография его 10-летнего брата, которую он подписал "обнадеживающее будущее";

Открытие этой капсулы времени вернуло многим приятные воспоминания о прошлом, подчеркнув сентиментальную ценность и ностальгию, связанную с предметами 90-х годов.

Читайте также:

Вот это повезло: мальчик нашел в поле золото, которое пролежало там 2 тысячи лет

Можно купить половину села: женщина нашла кольцо, которое стоит десятки миллионов

Мужчина нашел в своем доме "капсулу времени", которую замуровали в стене 100 лет назад