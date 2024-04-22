Бывает, что люди находят настоящие реликвии или что-то очень дорогое в самых необычных местах.

Так, недавно стало известно, что в Великобритании 12-летний мальчик нашел редкий золотой браслет, очень похожий на то украшение, которое когда-то дарили римским солдатам в награду за доблестную службу.

Как оказалось, мальчик нашел древнеримский золотой браслет в возрасте двух тысяч лет. Об этом заявили специалисты Британского музея, пишет Daily Star.

По словам 44-летней Аманды Бреннан, ее сын очень азартный и всегда подбирает что-нибудь с пола. Так случилось и в этот раз, когда он гулял с собакой на одном из полей в графстве Западный Сассекс. В то время как женщина увидела только "обычный кусок металла" под ногами, ее 12-летний мальчик понял, что это нечто ценное.

"Я подумала, что это просто обвязка из забора или что-то подобное. Оно было очень грязным. Я всегда говорю сыну, чтобы он выбрасывал то, что поднимает, но на этот раз он отказался, потому что был убежден, что это настоящее золото". , – рассказывает Аманда журналистам.

Рован взял украшение домой и начал исследовать, как определить, что это настоящее золото. Украшение отвечало всем критериям, указанным в контрольном списке, но семья не догадывалась, что счастливая находка Рована действительно окажется удивительным историческим артефактом.

Семья Роуэна обратилась за помощью к экспертам Британского музея, где специалисты провели анализ и подтвердили подлинность и историческую ценность находки.

Теперь семья Бреннан с восторгом следит за дальнейшими исследованиями старинного артефакта, параллельно познавая историю старины.

"Это очень волнительно, когда мы читаем электронные письма, и нас держали в курсе событий на протяжении всего процесса. Это римский браслет первого века типа "армилла". В нашем понимании браслет армилы дарили римским солдатам в знак уважения, доблести и службы. Мы узнали так много нового, и очень приятно, что мы все еще продолжаем участвовать в этом процессе, чтобы следить за его историей. В нашем доме появилась часть истории", - говорит Аманда.

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