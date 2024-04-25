Она была такой молодой и талантливой. Миллионы фанатов по всему миру будут оплакивать свою любимицу.

Внезапная смерть звезды K-pop Пак Бо Рам в возрасте 30 лет шокировала фанатов по всему миру.

Сообщается, что сердце Пак Бо Рам перестало биться в ночь на 12 апреля, что привело к ее внезапной кончине.

За день до смерти она посетила частную вечеринку с друзьями, во время которой, как сообщается, потеряла сознание в ванной.

Несмотря на попытки ее друзей и врачей реанимировать ее, Пак Бо Рам была объявлена мертвой по прибытии в больницу Гури университета Ханьян.

Расследование причин ее смерти продолжается, полиция сотрудничает с Национальной службой судебно-медицинской экспертизы.

Пак Бо Рам прославилась после появления на популярном шоу SuperStar K2 в 2010 году, где она продемонстрировала свои исключительные певческие таланты.

Ее сольный дебют состоялся в 2014 году с треком "Beautiful", который получил широкое признание и хорошо попал в чарты.

Иакже Пак Бо Рам продолжала выпускать успешные треки, в том числе "Celepretty", "Sorry", "Pretty Bae", "Dynamic Love"

Внезапная смерть Пак Бо Рам оставила пустоту в сообществе K-pop, и фанаты оплакивают потерю талантливого и любимого артиста.

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