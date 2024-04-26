Многие коллеги знаменитого актера и миллионы фанатов по всему миру будут скучать по всему кумиру.

Терри Картер, выдающаяся фигура в мире телевидения и кино, скончался в возрасте 96 лет в своем доме в Нью-Йорке 23 апреля, как сообщает «New York Times».

Он родился в семье доминиканки и отца аргентинского и афроамериканского происхождения. Терри занял значительное место в истории развлечений как один из первых темнокожих актеров, добившихся известности в индустрии.

Его прорывом стала регулярная роль в телевизионном ситкоме «Шоу Фила Сильверса» в 1955 году, где он сыграл рядового Шугармена, что стало важной вехой в истории телевидения. Карьера Картера длилась десятилетия, демонстрируя свою универсальность и талант в различных средах.

В 1965 году он вошел в историю как единственный чернокожий актер, сыгравший солдата в сериале «Бой» о Второй мировой войне. Кроме того, он стал первым в мире темнокожим телеведущим, когда в том же году получил должность в бостонской WBZ-Eyewitness News.

Известные роли Картера включают появление в фильме 1970-х годов «Компании убийц» и роль полковника Тая в культовом научно-фантастическом сериале ABC «Звездный крейсер «Галактика».

Однако, пожалуй, больше всего его помнят по роли сержанта Джо Бродхерста в полицейском драматическом сериале «МакКлауд» с 1970 по 1977 год. Он также украсил экран в классическом фильме 1974 года «Фокси Браун».

Размышляя о своем пути к актерскому мастерству, Картер выразил благодарность актеру Говарду да Силве за то, что он вдохновил его следовать своей страсти. Воодушевленный да Силвой, он принял решающее решение бросить юридический факультет и поступить в актерскую школу Говарда, известную как «Мастерская мобильного театра» - выбор, который навсегда изменил его жизнь.

Помимо своего вклада в кино и телевидение, Картер также оставил свой след на сцене. Его дебют на Бродвее в постановке «Миссис Паттерсон» 1954 года вместе с Эртой Китт продемонстрировал его талант в живом театре и добавил к его наследию новатора в сфере развлечений.

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