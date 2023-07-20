Мобілізація в Україні триватиме щонайменше до 18 серпня.
Адвокат Віталій Стамбула розповів, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон у розпал мобілізації в Україні.
"Перший спосіб виїзду - коли чоловік є особою з інвалідністю, 1, 2 або 3 групи. Головне мати при собі при виїзді посвідчення, що підтверджує статус інваліда - це або пенсійне посвідчення, або посвідчення інваліда, де має засвідчуватись група інвалідності та строк дії такого посвідчення. З таким документом і закордонним паспортом чоловік зможе спокійно виїхати", - повідомив про один із методів виїзду за кордон чоловіка, під час мобілізації в Україні.
Мобілізація в Україні триває, але є ще декілька розповсюджених способів виїзду військовозобов'язаним чоловіка.
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"Виїзд з дружиною з інвалідністю. Тут неважливо яка інвалідність, головне мати з собою свідоцтво про одруження і пенсійне посвідчення, або посвідчення інваліда дружини і закордонні паспорти. Третій спосіб - це виїзд з батьками, або батьками дружини у яких інвалідність 1 чи 2 групи і тут є нюанс у тому, що вас разом з батьками була спільна реєстрація спільно з батьками або ви звертались до сільської чи міської ради, щоб вони встановили факт догляду вами за такою особою", - інформує адвокат українців у період мобілізації в Україні.
Також Віталій Стамбула розповів про четвертий спосіб виїзду за кордон розпал мобілізації в Україні.
"Коли у чоловіка є троє неповнолітній дітей і для цього потрібно мати при собі свідоцтво про народження всіх трьох дітей, щоб виїхати за кордон", - повідомив адвокат.
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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.
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