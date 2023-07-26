Мобілізація в Україні і воєнний стан будуть продовжені.

Про ймовірне продовження мобілізації в Україні і воєнного стану повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Politeka.net.

«В найближчі дні Парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни», - повідомив Железняк.

Нагадаємо, строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні і діє до 18 серпня.

«Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року», - повідомив Железняк.

Народний депутат також нагадав, як цей процес відбувається. Спочатку, каже Железняк, президент підписує два укази, потім їх подають на затвердження в Раду, після цього в Комітет з питань оборони, а вже потім відбувається голосування в залі.

Мобілізація в Україні проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом (набрання чинності - 24 лютого 2022 року).

Відповідно з останнім рішенням, загальна мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року і, як стало відомо, буде продовжена.

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Мобілізація в Україні стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

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