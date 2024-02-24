Нещодавно, 13 лютого, померла Вікторія Островська, яка стала відомою завдяки своїй епізодичній участі у культовій радянській комедії "Діамантова рука". Акторка вразила глядачів своїм невеликим, але яскравим виступом, а її фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала легендарною.

Докладніше про те, що не стало зірки фільму "Діамантова рука", читайте далі у матеріалі.

Вікторії Островській на час смерті було 85 років. Відомості про смерть Вікторії Островської було підтверджено відомим російським телеведучим Андрієм Малаховим.

Декілька років тому він збирав акторів культової кінострічки "Діамантова рука" в рамках свого телешоу, під час якого заявив: "Багато років тому асистент Леоніда Гайдая помітив її прямо на вулиці. Режисеру потрібна була яскрава артистка - Островську взяли у фільм без проб. Наступною була епізодична роль у фільмі "Старий знайомий", і на цьому її кар'єрі прийшов кінець.Вікторія була в гостях у нас на програмі, і ходили чутки про те, що рідні під кінець життя кинули її на свавілля долі, залишивши в злиднях".

Вікторія Островська народилася у Києві у 1938 році, в дитинстві часто зустрічалася з відомими особистостями того часу, такими як: співак Леонід Утьосов, ілюзіоніст Еміль Кіо та ін.

Її вихідна мрія була пов'язана з балетом, але тяжка травма голови змінила її життєві плани. Проте Островська успішно завершила навчання у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого.

Надалі цілком випадково вона стала актрисою "Діамантової руки". Для знаменитості це був той випадок, коли навіть найменша роль приносить неймовірний успіх. Островська також з'явилася у фільмі "Старий знайомий", де зіграла роль дівчини у душі. Однак після цього її кінокар'єра завершилась. Її талант не був визнаний і оцінений, і замість великих ролей пропонувалися лише епізодичні, за допомогою яких прославитись було практично нереально.

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