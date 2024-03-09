Загадкова та незрозуміла крилата фраза її героїні "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала справжнім мемом на довгі роки.

Повідомляється, що 13 лютого відбулося публічне прощання з актрисою Вікторією Островською, відомою за культовою роллю куртизанки з рудим волоссям у радянському фільмі "Діамантова рука" режисера Леоніда Гайдая.

Запам'ятовується і загадкова фраза, вимовлена ​​її героїнею, "Цигель-цигель, ай-лю-лю", стала широко відомою.

Вікторія Островська, уродженка з Києва, продовжила своє захоплення акторською майстерністю. Вона закінчила Державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого у столиці України. Однак, незважаючи на прагнення Вікторії Островської до успішної акторської кар'єри, доля, на превеликий жаль, мала на неї інші плани.

Після здобуття вищої освіти Вікторія влаштувалася на посаду диспетчера на автобазі. Завдяки щасливому випадку вона опинилася на зйомках «Діамантової руки», так, того самого легендарного фільму.

Незважаючи на другорядну роль, її образ яскравого рудоволосого персонажа залишив величезний слід у кіноіндустрії, перетворивши її на фігуру, гідну цитування мільйонів людей.

Свою недовгу роботу в кіно Островська продовжила ще однією комедією «Старий знайомий», де зіграла дівчину в душі. На жаль, на цьому її фільмографія закінчилась.

Намагаючись знайти своє місце на театральній сцені, Вікторія деякий час працювала у Дніпропетровському академічному театрі імені М. Горького далекого 1964 року. Однак, як і говорилося вище, індустрія не сприймала її як серйозну актрису, обмежуючи її можливості другорядними ролями з темою, що повторюється.

За межами кіно на Вікторію чекала непроста доля. Вона працювала на різних посадах, у тому числі працювала прибиральницею, бібліотекарем і навіть тренером з аеробіки.

Є відомості про те, що незадоволеність обраної професії зрештою призвела до глибокої депресії. Незважаючи на труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, Вікторія Островська залишилася в пам'яті глядачів як енергійна рудоволоса героїня зі знаменитого фільму «Діамантова рука».

Читайте також:

Ці фільми переглядають досі: не стало відомої актриси, яка підкорила серця мільйонів

Маленький син залишився без мами: не стало відомої співачки, чиї пісні слухають мільйони

Не стало зірки легендарного фільму "Врятувати рядового Райана": його любили мільйони