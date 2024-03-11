Існує багато різних молитов на всі випадки життя. Молитви Архангелу Михайлу мають чудодійну силу і захищають від псування і пристріту.

Споконвіку всім людям відомі історії про пристріт . Не дивно, що третина українців (36%) вірять у магію та надприродне, а 27% із них стикалися з магічними проявами особисто. При цьому 29% українців, які вірять у чаклунство, охороняють себе від злої магії: моляться, відвідують церкву, носять хрестик, ладанку, амулети, шпильку тощо. Вважається, що молитви Архангелу Михайлу найкраще захищають людину від псування та пристріту.

Ще б пак, ось уже кілька століть архангел Михайло відомий, перш за все, як грізний і непохитний борець зі злом. Саме таким він постає в сюжеті про повалення з небес сатани та створення ангельського собору, в Одкровенні Івана (12:7–9), на деяких іконах (крилатий воїн з мечем або крилатий вершник, що вражає змія) та в інших творах писемності та мистецтва.

Не дивно, щоб уберегти себе від поганого, як дрібних так і серйозних неприємностей, люди часто звертаються за допомогою до Архангела Михайла.

Саме під його керівництвом проти диявола та демонів воювали ангели. І за велінням Божим, ще до Різдва Христового, він допомагав єврейському народу боротися проти язичників.

"Дякую Архангела Михайла за молитву про зняття порчі, всякої скверни,. Поверни все зло тому хто приніс його мені. Від кого прийшло тому і пішло, Нині повсякчас, і на віки віків амінь!"

Отже, як тільки людина відчула якусь, негативну дію сил чаклунства, треба відразу ж читати наступні слова до архангела:

"Осени мене благодаттю твоїй Архістратизі Михайле, допоможи мені вигнати диявольську силу, яка не встоїть від світла, що спустилася з небес Твоєї денниці. Молю тебе погасити стріли зла своїм подихом. відведе від мене Господь згубні помисли, що переслідують і терзають мене.Врятуй мене Господи від розпачу, сумнівів у вірі та тілесної втоми. вартий мого дому, захищай усіх, хто в ньому живе, і мій надбання. Амінь".

З благанням до ангела можна звернутися як вдома, так і замовивши молебень із акафістом у храмі.

Якщо протягом усього життя, щодня читати ці рядки, то в результаті людина отримає дуже сильний захист:

від лукавого;

від злих людей;

від пристріту та інших магічного впливу;

від спокус;

від раптових нападів та пограбувань;

від трагічних подій

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