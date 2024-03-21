Повідомляється, що причина смерті відомої 97-річної зірки поки що невідома, проте цьому можуть бути певні пояснення.

Повідомляється, що знаменита актриса Віра Васильєва покинула цей світ у віці 97 років. Так, у вересні їй виповнилося б 98 років.

Подробиці про причину смерті Васильєвої поки що не розголошуються. З огляду на її похилий вік, засоби масової інформації припускають, що вона могла померти від вікових захворювань.

Як відомо, Васильєва була плідною фігурою, як у кіно, так і в театрі: на її рахунку понад 40 ролей у різних фільмах та понад 60 ролей на сцені.

Зазначається, що деякі з її відомих ролей у фільмах включають "Весілля з приданим", "Люди моєї долини", "Карнавал", "Вийти заміж за капітана".

Незважаючи на плідну кар'єру, вона залишилася бездітною, а її чоловік, за якого вона вийшла заміж у 1956 році, помер у 2011.

За своє життя вже покійна актриса здобула безліч нагород за внесок у мистецтво.

Крім того, у 2013 році вона разом із іншими відомими артистами написала відкритий лист, протестуючи проти постійних прокурорських перевірок.

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