Чоловік був зворушений до глибини душі, коли знайшов цю капсулу часу і «занурився» назад у світ 90-х.

Виявлення капсули часу в підлозі будинку в Спрінгфілді, залишеної Натаном Хедденом ще в 1994 році, викликало ностальгію та інтерес до 90-х років. Про це повідомляє "bbc".

Скринька є власністю Натана Хеддена, якому було всього 12 років, коли він закопав капсулу часу. Нині йому 42 роки, він живе у Техасі.

Так, чоловік був явно радий дізнатися про відкриття своєї капсули часу і зворушений реакцією та спогадами.

«Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії», – сказав він.

Вміст скриньки:

фігурка Кейсі Джонса з "Черепашок-ніндзя";

фігурка героя з мультфільму "Чудеса на обертаннях" (TaleSpin);

жетони для гри Pog and Slammer;

етикетка з пакування сосисок Oscar Mayer Little Smokies;

іграшковий автомобіль;

серветка для дезінфекції;

картка з Муфасою та Шрамом з мультфільму "Король Лев";

сувій з текстом пісні Be Prepared із саундтреку "Короля Лева";

колекційні картки футболістів із зображеннями Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла;

фальшива рекламна купюра у 50 доларів;

фотографія його 10-річного брата, яку він підписав "обнадійливе майбутнє";

Відкриття цієї капсули часу повернуло багатьом приємні спогади про минуле, наголосивши на сентиментальній цінності та ностальгії, пов'язаній з предметами 90-х років.

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Чоловік знайшов у своєму будинку "капсулу часу", яку замурували у стіні 100 років тому