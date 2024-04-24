Виявлення капсули часу в підлозі будинку в Спрінгфілді, залишеної Натаном Хедденом ще в 1994 році, викликало ностальгію та інтерес до 90-х років. Про це повідомляє "bbc".
Скринька є власністю Натана Хеддена, якому було всього 12 років, коли він закопав капсулу часу. Нині йому 42 роки, він живе у Техасі.
Так, чоловік був явно радий дізнатися про відкриття своєї капсули часу і зворушений реакцією та спогадами.
«Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії», – сказав він.
Вміст скриньки:
фігурка Кейсі Джонса з "Черепашок-ніндзя";
фігурка героя з мультфільму "Чудеса на обертаннях" (TaleSpin);
жетони для гри Pog and Slammer;
етикетка з пакування сосисок Oscar Mayer Little Smokies;
іграшковий автомобіль;
серветка для дезінфекції;
картка з Муфасою та Шрамом з мультфільму "Король Лев";
сувій з текстом пісні Be Prepared із саундтреку "Короля Лева";
колекційні картки футболістів із зображеннями Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла;
фальшива рекламна купюра у 50 доларів;
фотографія його 10-річного брата, яку він підписав "обнадійливе майбутнє";
Відкриття цієї капсули часу повернуло багатьом приємні спогади про минуле, наголосивши на сентиментальній цінності та ностальгії, пов'язаній з предметами 90-х років.
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