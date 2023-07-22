Мобилизация в Украине находится в активной фазе и стало известно о законном способе не идти в ТЦК, хотя такое делать не рекомендуется.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до 18 августа.

Адвокат Игорь Липявка сообщил, существует ли законный способ не идти в ТЦК в разгар мобилизации в Украине и привел пример.

"Получив повестку парень был признан годным к военной службе, но этот парень сознательно не пошел в ТЦК, когда должен был ехать в учебный полигон. Он не пришел в назначенное время в назначенное место по повестке. Все просто: у парня сработала чуйка", - сообщил адвокат о случившемся во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, а значит, бывают разные случаи и истории, о которых стоит знать.

"На парня заводится уголовное производство и его судят по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его судят за совершение уголовного правонарушения. Парень в суде признает вину и говорит, что больше так делать в жизни не будет и получает два года условно-досрочного освобождения от наказания".

Другими словами – он не идет в тюрьму, а идет домой. Получив такой приговор, парень обязан в течение двух лет отмечаться в полиции и без разрешения полицейского не отлучаться с места жительства. Вопрос следующий: если ТЦК вручит этому парню новую повестку – будет ли он иметь право не идти в ТЦК? Без разрешения полицейского у которого он отмечается по приговору суда. То есть, ему дают повестку, а ведь он с места жительства должен отлучиться и поехать в ТЦК...", - размышляет адвокат по поводу одного из случаев, случившегося во время мобилизации в Украине.

Игорь Липявка добавил, что каждый сам решает, как ему поступать, но адвокат не рекомендует использовать такую ​​схему .

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