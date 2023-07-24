Мобилизация в Украине в разгаре, поэтому украинцам дали несколько советов по призыву на военную службу.

Мобилизация в Украине будет продолжаться и дальше, по меньшей мере, до 18 августа, поэтому представители ТЦК могут зайти на предприятие, где вы работаете.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому необходимо выполнять распоряжения ТЦК и эти распоряжения могут предоставляться либо в письменной форме - посылаться по адресу предприятия, а может быть иная ситуация, когда приезжают приставники ТЦК на ваше предприятие.

Адвокат Жанна Грушко дала практические советы, как поступать в таком случае во время мобилизации в Украине.

"Когда приезжает группа работников ТЦК на ваше предприятие и начинают на вашу частную территорию заходить без соответствующих документов. В этом случае первые ваши действия - вы должны включить видеозапись осуществления происходящего на вашем предприятии. Выяснить лица, кто они такие и какие полномочия они выполняют. Кроме того, у этих лиц должно быть конкретно выписано на ваше предприятие распоряжение и предписание на проведение проверки и непосредственно распоряжение, которое они вам в письменном виде вручают"", - сообщила адвокат.

Во время мобилизации в Украине вопрос проверки может происходить до 1 октября, сообщила адвокат, и может касаться только состояния ведения военного учета. Или если вы уже получили распоряжение и вы на него предоставили ответ в 3-дневный и 5-дневный срок – ТЦК имеет право приехать и проверить полноту и достоверность предоставленных им данных.

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