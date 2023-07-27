Мобилизация в Украине продолжится, а значит нужно знать, можно ли снимать представителей ТЦК на видео и какое наказание может за это быть.

Адвокат Олег Лукьянчиков рассказал, разрешена ли фото и видеофиксация представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По словам адвоката, представители ТЦК во время мобилизации в Украине часто пугают украинцев ответственностью за видеофиксацию, грозятся вызвать полицию и не только.

"Мы должны понимать, что есть большая разница когда, вы снимаете блокпост и военнослужащих, стоящих на нем, и другое дело, когда к вам

подходят с требованием предъявить документы, и очень часто такие требования бывают незаконные, то эти действия Вы можете снимать", - говорит адвокат.

Также он добавил, что в разгар мобилизации в Украине, нельзя публиковать фото и видеофиксацию расположение военнослужащих.

"Вот чтобы не было никакой зацепочки привлечь вас к уголовной ответственности - если вы решили это видео выложить в сеть, Вы должны убрать все, что может идентифицировать расположение этих военнослужащих. То есть, у вас видео может храниться дома в исходнике.

Если вы хотите написать заяву в полицию, например, Вы можете это сделать. В исходники подавать им - это не будет считаться "поширенням" этой информации, а вот если вы сеть выложите, теоретически до вас можно докопаться, вот чтобы этого не было - заблюрте все здания, которые есть. Пусть будет видно только как этот человек там с вами разговаривает, как он себя ведет и все. Никакой в этом случае уголовной ответственности по статье 114, 2 Уголовного кодекса Украины быть не может", - резюмировал Олег Лукьянчиков.

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