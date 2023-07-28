Мобилизация в Украине, вероятно, будет продолжена и после 18 августа, однако адвокат считает, что такие ограничения перечня относительно неявки в ТЦК - усложняет людям жизнь.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, поэтому следует знать о действительно уважительных причинах неявки военнообязанным в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По словам адвоката Романа Симутина, все ресурсы, сообщающие о причинах неявки в ТЦК, ссылаются на постановление Кабмина от 28.07.2010 г. № 673.

В частности, среди причин неявки в ТЦК в разгар мобилизации в Украине – это болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.

Вторая причина неявки в ТЦК во время мобилизации в Украине – это уход за больной женой, мужем, ребенком, родителями или жены/супруга. Однако есть важный нюанс, лица из этой категории должны проживать вместе с военнообязанным, и не должно быть близких родственников, которые могут взять на себя уход.

Третьей причиной является открытое уголовное производство, административное взыскание или уголовное наказание в отношении военнообязанного.

Но адвокат добавил, что считает такие ограничения перечня, где есть только три случая неявки в ТЦК в период действия мобилизации в Украине - Кабинет Министров Украины осложняет людям жизнь.

"Ведь что, как вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий? А если умер кто-то из родных и т. п. - то неужели это не не может быть признано уважительной причиной?", - задается вопросом адвокат.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: люди с инвалидностью могут стать здоровыми для ТЦК, как этого избежать.

Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.

Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.