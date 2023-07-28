Мобилизация в Украине скорее всего будет продолжатся и после 18 сентября.
Во время мобилизации в Украине случаются разные непредвиденные обстоятельства. Так, например, суд вынес приговор мужчине, который получил повестку, но проигнорировал поход в военкомат.
Украинцев в свое оправдание заявил, что проигнорировал повестку из-за страха идти на войну.
Стрыйский суд Львовской области вынес приговор военнообязанному в разгар мобилизации в Украине.
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В приговоре суда, который вынесли еще в июле 2023 года, житель Измаила Одесской области получил повестку и 13 мая 2023 года.
Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был пригоден к военной службе.
Его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва в период действия мобилизации в Украине, он также подтвердил, что нет оснований для отсрочки.
Через два дня военнообязанный получил повестку о вызове для отправки в воинскую часть на учения, но мужчина проигнорировал ее.
В суде он рассказал, что действительно поставил подпись о получении повестки, но проигнорировал ее из-за страха воевать.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации в Украине и назначил ему три года тюремного заключения.
Сообщается, что на приговор еще может быть подана апелляция.
Украинцы начали обсуждать приговор суда в комментариях:
"Пакуйте в тюрьмы Монако- батальоны, взятки берущих-таможенников, медиков, и тех, что войну не называют войной",
"Поймите одно: депутаты воевать не пойдут, потому что они имеют состояние за границей и в любое время при необходимости туда убегут. дали возможность им воровать, когда на избирательных участках голосовали не за патриотов, а за тех, кто умеет воровать и имеет деньги....", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: zaxid.net.
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