Мобилизация в Украине продолжается, во Львовской области, тем временем, мужчина получил повестку и не пришел в военкомат, стало известно, как его накажут.

Мобилизация в Украине скорее всего будет продолжатся и после 18 сентября.

Во время мобилизации в Украине случаются разные непредвиденные обстоятельства. Так, например, суд вынес приговор мужчине, который получил повестку, но проигнорировал поход в военкомат.

Украинцев в свое оправдание заявил, что проигнорировал повестку из-за страха идти на войну.

Стрыйский суд Львовской области вынес приговор военнообязанному в разгар мобилизации в Украине.

В приговоре суда, который вынесли еще в июле 2023 года, житель Измаила Одесской области получил повестку и 13 мая 2023 года.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был пригоден к военной службе.

Его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва в период действия мобилизации в Украине, он также подтвердил, что нет оснований для отсрочки.

Через два дня военнообязанный получил повестку о вызове для отправки в воинскую часть на учения, но мужчина проигнорировал ее.

В суде он рассказал, что действительно поставил подпись о получении повестки, но проигнорировал ее из-за страха воевать.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации в Украине и назначил ему три года тюремного заключения.

Сообщается, что на приговор еще может быть подана апелляция.

Украинцы начали обсуждать приговор суда в комментариях:

"Пакуйте в тюрьмы Монако- батальоны, взятки берущих-таможенников, медиков, и тех, что войну не называют войной",

"Поймите одно: депутаты воевать не пойдут, потому что они имеют состояние за границей и в любое время при необходимости туда убегут. дали возможность им воровать, когда на избирательных участках голосовали не за патриотов, а за тех, кто умеет воровать и имеет деньги....", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: zaxid.net.

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