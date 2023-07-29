Мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно разобраться, законна ли повестка, если в ней есть ошибки.

Мобилизация в Украине будет продолжаться как минимум до 18 августа этого года, вероятно, она будет продолжаться и дальше.

Адвокат Игорь Липявка рассказал, что делать, если повестку в период действия мобилизации в Украине выписали с ошибками, например, не верно написано фамилия и имя.

Если фамилия написана с ошибкой или имя написано с ошибкой – это означает, что это другое лицо. Тот, кто выписывал повестку, должен был указать верные данные, то есть имя и отчество.

Лицо во время мобилизации в Украине имеет право не воспринимать такую ​​повестку, это выдано не ему и уже ему появляться в ТЦК просто нет смысла, сообщает адвокат.

Также Игорь Липявко добавил, что даже если потом будут составлять какое-либо постановление за неявку в ТЦК, лицо сможет обжаловать эту повестку в суде, потому что он докажет, что выдана повестка не ему, а кому-то другому.

Далее смотрим, что еще должна содержать повестка, она должна содержать свой номер – порядковый. Если нет номера повестки – это значит, что эту повестку распечатали и выдают ее тем, кого останавливают на блокпосту.

"Ведь когда остановят на улице, это незаконно потому что эта повестка не была предварительно заполнена по тем данным, которые есть в ТЦК", - сообщил адвокат.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: раскрыты уловки обновленных правил по бронированию.

Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.

Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.