Мобилизация в Украине будет продолжаться как минимум до 18 августа этого года, вероятно, она будет продолжаться и дальше.
Адвокат Игорь Липявка рассказал, что делать, если повестку в период действия мобилизации в Украине выписали с ошибками, например, не верно написано фамилия и имя.
Если фамилия написана с ошибкой или имя написано с ошибкой – это означает, что это другое лицо. Тот, кто выписывал повестку, должен был указать верные данные, то есть имя и отчество.
Лицо во время мобилизации в Украине имеет право не воспринимать такую повестку, это выдано не ему и уже ему появляться в ТЦК просто нет смысла, сообщает адвокат.
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Также Игорь Липявко добавил, что даже если потом будут составлять какое-либо постановление за неявку в ТЦК, лицо сможет обжаловать эту повестку в суде, потому что он докажет, что выдана повестка не ему, а кому-то другому.
Далее смотрим, что еще должна содержать повестка, она должна содержать свой номер – порядковый. Если нет номера повестки – это значит, что эту повестку распечатали и выдают ее тем, кого останавливают на блокпосту.
"Ведь когда остановят на улице, это незаконно потому что эта повестка не была предварительно заполнена по тем данным, которые есть в ТЦК", - сообщил адвокат.
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