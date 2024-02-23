Позиция украинского президента отражает стремление к ясности и прозрачности в разрешении сложного конфликта в его стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FOX News отверг идею о том, что бывший президент США Дональд Трамп может быстро положить конец войне на Украине, несмотря на ранее сделанные обещания.

Зеленский направил приглашение как нынешнему президенту Джо Байдену, так и бывшему президенту Трампу посетить Украину, подчеркнув, что такие визиты могут дать американским политикам информацию из первых рук о истоках конфликта.

Выразив скептицизм по поводу обещания Трампа разрешить войну в течение 24 часов в случае его переизбрания, Зеленский призвал его выехать на передовую на Украине и сформулировать свои планы по прекращению конфликта. Зеленский подчеркнул сложность ситуации, подчеркнув, что есть единственный противник — позиция Путина.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двоих" сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал президент Украины.

Направляя приглашение посетить Украину, Зеленский стремится предложить лидерам более глубокое понимание реалий войны, способствуя международной осведомленности и участию. Позиция украинского президента отражает стремление к ясности и прозрачности в разрешении сложного конфликта в его стране.

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