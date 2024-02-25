Бывший президент США Дональд Трамп предложил предоставить помощь Украине в виде кредита, утверждая, что предлагаемая помощь в размере 60 миллиардов долларов должна быть структурирована как кредит, который будет погашен в случае успеха.

Об этом сообщает «Bloomberg».

Трамп сделал эти замечания во время предвыборного мероприятия в Северном Чарльстоне 14 февраля. Он подчеркнул необходимость иного подхода, предположив, что, если Украина добьется успеха, они должны вернуть деньги, а если нет, то США не следует ожидать погашения.

Проводя аналогию со сделками, которые он заключал со спортсменами в начале их карьеры, Трамп выступил против простого предоставления денег Украине и предложил кредит как более стратегический вариант.

Некоторые республиканцы в Сенате, в том числе Линдси Грэм и Маркуэйн Маллин, выразили поддержку предоставлению помощи в виде беспроцентной ссуды без определенного графика погашения.

Напротив, Трамп подталкивает республиканцев в Конгрессе отклонить законопроект, который финансирует Украину, Израиль и Тайвань, требуя дополнительных мер, связанных с иммиграционной политикой и безопасностью границ США.

«Они хотят дать им [украинцам] еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это следующим образом. Одолжите им деньги. Если это удается, они возвращают нам деньги. Если они не смогут это сделать, они не должны возвращать нам деньги», — заявил Трамп.

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