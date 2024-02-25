Умер актер, игравший в сериале "Улицы разбитых фонарей". Российский артист театра и кино, а также юморист Константин Капитан ушел навсегда в возрасте 56 лет.

Российский сериал "Улицы разбитых фонарей" впервые вышел на телеэкраны 4 января 1998 года — и тут же произвел настоящую революцию: колоссальная популярность сериала определила развитие отечественного телевидения на несколько поколений вперед, создав целый жанровый феномен - "сериалы про ментов". Кроме того, актеры сыгравшие в сериале, стали народными героями. Еще бы, они носили ту же одежду, что и зрители, пили ту же водку и жили от зарплаты до зарплаты. Вот только многие из этих знаменитостей 90-х уже покинули этот мир.

Так, накануне стало известно о смерти актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Константина Капитана.

Мужчина скончался на 57-м году жизни - такое сообщение появилось 16 февраля на его странице во "ВКонтакте". Похоже, что Константин Капитан последнее время переживал непростой период, связанный со здоровьем. Это и стало причиной его ухода. Похороны актера уже состоялись, причиной его смерти стала продолжительная болезнь. "Дорогие ученики и поклонники таланта Константина Капитана. С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Похороны уже состоялись", — говорится в публикации Ольги Маркус от его имени. Женщина не уточнила, когда не стало российского юмориста, шоумена, актера кино и сериалов, режиссера и телеведущего. Капитан родился в 1967 году в Бресте, часть детства провел на Украине. В 1993 году Константин получил степень по музыкально-речевому актерскому мастерству в Российском государственном институте сценических искусств.

С 1989 по 1994 год ушедший Константин Капитан выступал в театре "Буфф" в Санкт-Петербурге. Кроме того, актер был ведущим клуба "Хали-Гали" и выступал в заведении под названием "Дежа Вю".

С 1990-х годов Константин снимался в "ментовских" сериалах. Так, в сериале "Улицы разбитых фонарей" ушедший Константин Капитан появлялся в двух сезонах: в "Улицы разбитых фонарей - 10" он исполнил роль Ильи, а в "Улицы разбитых фонарей - 14" сыграл Змеева. Артисту доставались преимущественно эпизодические роли.

Ушедший Константин Капитан также появлялся в следующих проектах: "Тайны следствия", "Литейный", " Дорожный патруль", "Чужой район", "Такая работа" и некоторых других.

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