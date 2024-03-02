Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года, при этом Джо Байден станет основным кандидатом от Демократической партии.

Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Мичигане со значительным отрывом, что еще больше укрепило его позиции в гонке за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии. Никки Хейли, его оставшаяся соперница, обеспечила себе вторую позицию.

Как сообщает Reuters, компания Edison Research указала, что при подсчете 58% голосов республиканцев Трамп получил поддержку 67% по сравнению с 27% у Хейли.

Ожидается, что Мичиган сыграет решающую роль на предстоящих президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, где вероятна борьба между Джо Байденом и Трампом. На выборах 2020 года Байден имел небольшое преимущество в Мичигане, выиграв всего 2,8 процентных пункта.

Трамп, выразив уверенность в своей победе 5 ноября, заявил своим сторонникам в Мичигане: «Мы должны победить 5 ноября, и мы собираемся выиграть по-крупному, и это будет не похоже ни на что, что кто-либо когда-либо видел. Это будет фантастика. Мы выиграем Мичиган, мы выиграем все».

Несмотря на поражение на всех праймериз, Хейли показала хорошие результаты среди умеренных избирателей. Она пообещала продолжать борьбу даже после победы Трампа в Мичигане.

Что касается Демократической партии, президент Джо Байден легко выиграл президентские праймериз Демократической партии в Мичигане, заручившись поддержкой 80% избирателей. Однако недовольство некоторых демократов поддержкой Байденом действий Израиля в секторе Газа привело к значительному голосованию протеста.

Наряду с Дональдом Трампом в республиканской гонке участвует бывший посол США в ООН Никки Хейли.

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