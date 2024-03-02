Сообщается, что у бывшего президента Дональда Трампа не было 454,2 миллиона долларов, требуемых в соответствии с постановлением суда Нью-Йорка по гражданскому иску о финансовом мошенничестве.

Его адвокаты указали, что Трамп предложил всего 100 миллионов долларов, поскольку он пытается оспорить решение судьи Нью-Йорка Артура Энгорона от 16 февраля. Это постановление, среди прочего, запрещает Трампу занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании и получать кредиты в зарегистрированных государством банках в течение трех лет.

Чтобы подать апелляцию, Трампу необходимо в течение месяца внести залог, равный всей сумме, определенной судом. Невыполнение этого требования дает прокуратуре штата Нью-Йорк право взыскать средства в любое время. Трамп сталкивается с дилеммой: либо получить необходимую сумму из своих личных средств, которых, как он утверждает, ему не хватает, либо привлечь специализированную компанию, которая обычно взимает дополнительную плату за такие услуги. Однако эти компании не обязаны принимать Трампа в качестве клиента, а его адвокаты сообщили суду в среду, что не смогли найти посредника.

Гражданский иск, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс и вынесенный судьей Энгороном, обвинил Трампа и его семейный бизнес в раздувании его собственного капитала на 3,6 миллиарда долларов ежегодно в течение десятилетия, чтобы обмануть банки и получить более выгодные условия кредитования.

Хотя судья не отозвал у Трампа лицензии на ведение бизнеса, он наложил на него штраф в размере $354,9 млн, а по состоянию на прошлую неделю эта сумма, включая начисленные проценты в размере $112 тыс. в день, достигла $454,2 млн.

В аргументах в апелляционном суде среднего звена адвокаты Трампа утверждали, что присужденная сумма в сочетании с полным запретом на кредитование делает невозможным получение и внесение полного залога. Они предложили залог в размере 100 миллионов долларов, сославшись на обширные владения Трампа недвижимостью и постоянный надзор за Trump Organization со стороны назначенного судом наблюдателя в качестве достаточного залога для вынесения решения.

В то же время Трамп пытается избежать полной выплаты залога в размере более 83 миллионов долларов, ожидая потенциальной апелляции по приговору о клевете в пользу писательницы Джин Кэрролл. Он попросил судью разрешить апелляцию без залога или, по крайней мере, предоставить необеспеченный залог, не превышающий 24,5 миллиона долларов, ссылаясь на потенциальный «непоправимый вред», если его заставят продать активы для привлечения капитала.

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