Жажда Дональда Трампа к дебатам проявляется всего через несколько часов после того, как его последний соперник от Республиканской партии Никки Хейли выходит из гонки.

Несмотря на то, что Трамп сам уклонился от нескольких республиканских праймериз, он бросает вызов президенту США Джо Байдену.

По данным Bloomberg, Трамп подчеркивает важность обсуждения важнейших вопросов для благополучия нации и ее народа: «Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются такими жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам когда угодно, где угодно, как угодно!»

В докладе подчеркивается, что внезапный интерес Трампа к дебатам совпал с выходом Никки Хейли из гонки Республиканской партии, что ознаменовало начало необычно затянувшихся всеобщих президентских выборов.

Трамп, который ранее подвергался критике за пропуск пяти праймериз, а оппонент Крис Кристи назвал его «цыпленком» из-за его отсутствия, теперь ищет платформу для взаимодействия с Байденом.

На протяжении всей предвыборной кампании 77-летний Трамп открыто критиковал Байдена, ставя под сомнение остроту ума президента и высмеивая его за словесные оплошности и спотыкания. Однако сам Трамп не застрахован от ошибок, о чем свидетельствует недавняя речь, в которой он спутал Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Отвечая на призыв Трампа к дебатам, представитель предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер предполагает, что, если Трамп жаждет внимания и стремится расширить свою популярность за пределы базы MAGA, он может без промедления присоединиться к миллионам, которые слушают обращение «О положении страны».

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