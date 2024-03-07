Несмотря на то, что Трамп сам уклонился от нескольких республиканских праймериз, он бросает вызов президенту США Джо Байдену.
По данным Bloomberg, Трамп подчеркивает важность обсуждения важнейших вопросов для благополучия нации и ее народа: «Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются такими жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам когда угодно, где угодно, как угодно!»
В докладе подчеркивается, что внезапный интерес Трампа к дебатам совпал с выходом Никки Хейли из гонки Республиканской партии, что ознаменовало начало необычно затянувшихся всеобщих президентских выборов.
Трамп, который ранее подвергался критике за пропуск пяти праймериз, а оппонент Крис Кристи назвал его «цыпленком» из-за его отсутствия, теперь ищет платформу для взаимодействия с Байденом.
На протяжении всей предвыборной кампании 77-летний Трамп открыто критиковал Байдена, ставя под сомнение остроту ума президента и высмеивая его за словесные оплошности и спотыкания. Однако сам Трамп не застрахован от ошибок, о чем свидетельствует недавняя речь, в которой он спутал Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Отвечая на призыв Трампа к дебатам, представитель предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер предполагает, что, если Трамп жаждет внимания и стремится расширить свою популярность за пределы базы MAGA, он может без промедления присоединиться к миллионам, которые слушают обращение «О положении страны».
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