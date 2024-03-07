Несмотря на это, Орбан, похоже, полон решимости укрепить связи с Трампом и помочь Венгрии преодолеть ее дипломатические проблемы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил предстоящую встречу премьер-министра Виктора Орбана и бывшего президента США Дональда Трампа. В центре их обсуждений будет ситуация в Украине.

Как пишет издание «bloomberg», Орбан во время своей поездки во Флориду планирует обсудить с Трампом стратегии, которые помогут положить конец продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной.

Сийярто подчеркнул неизбежность переговоров о войне, заявив, что ни Киев не сможет одолеть Россию, ни Россия не сможет одолеть весь Запад. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены сложности конфликта и изучены потенциальные дипломатические пути решения.

Помимо украинского кризиса, дискуссии между Орбаном и Трампом также коснутся двусторонних отношений между Венгрией и США.

Наблюдатели предполагают, что Орбан может попытаться заручиться поддержкой Трампа, чтобы облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии, особенно после недавних споров с союзниками по НАТО и ЕС.

Известно, что Виктор Орбан отдал предпочтение Дональду Трампу на президентских выборах в США, а Трамп, в свою очередь, похвалил Орбана как «одного из сильнейших мировых лидеров». Однако стоит отметить, что Трамп в своем прошлом заявлении непреднамеренно перепутал Венгрию с Турцией, ошибочно идентифицировав Орбана как лидера последней.

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