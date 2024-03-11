Трамп заявил, что, если бы он был у власти, таких действий не произошло бы, поскольку они воздерживались бы от таких действий.

В интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что геополитический ландшафт был бы совершенно другим, если бы он все еще находился у власти.

Трамп утверждал, что под его руководством Россия не напала бы на Украину и война в Израиле закончилась бы.

Трамп возложил ответственность за нынешнее положение дел непосредственно на президента Байдена, заявив: «Россия никогда бы не напала на Украину. Никогда. Вы это знаете, все это знают. Все это лежит на Байдене. Все эти люди, которые мертвы в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории».

Далее он выразил мнение, что, если бы он был президентом, люди жили бы гораздо более позитивно и стабильно, в отличие от того, что он воспринимает как мир, находящийся на грани Третьей мировой войны.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что, если бы он все еще находился у власти, ХАМАС не напал бы на Израиль.

"Они не сделали бы этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену", — добавил он.

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