Актёр театра и кино Илья Устюжанинов умер от онкологии в возрасте 40 лет.

Актер театра и кино Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет.

Печальную весть рассказали в пресс-службе театра "Камерная сцена" в Лобне, в котором он служил.

"По традиции с актёрами прощаются аплодисментами, давайте проводим актёра Илью Устюжанинова в последний путь именно так… Светлая тебе память, Илья", — обратились к артисту коллеги.

Скоропостижная смерть артиста стала для его родственников и близких полной неожиданностью, ведь "в воскресенье он отыграл два спектакля, а утром 4 марта, в понедельник, его не стало".

Известно, что артист умер у себя дома на руках у медиков. Врачи приехали, когда Илья был еще жив, "но спасти его не смогли", заявили родственники.

У Устюжанинова остались вдова и дочь, которой еще не исполнилось трех лет.

В близком окружении актера Ильи Устюжанинова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет, сообщили, что он скончался в результате обширного инсульта.

Вместе с тем ходят слухи, что Илья Устюжанинов умер от онкологии. И правда, в 2015 году Устюжанинову поставили диагноз "лимфома третьей степени", но, по словам родных, Илье удалось полностью вылечиться. Вместе с тем, друзья артиста говорят, что на лечение Ильи Устюжанова нужно было 500 тысяч рублей, но деньги собрать не удалось и актер тяжело переносил лечение.

Устюжанинов родился в 1984 году.

Он служил в "Камерной сцене" в Лобне Московской области с 2016 года, где играл как в детских, так и во взрослых спектаклях. Среди них — "Снежная королева", "Ревизор", "Приключения Буратино", "По щучьему велению".

Незадолго до смерти актер сыграл свою последнюю небольшую роль прохожего в спектакле "Вишневый сад".

Также Устюжанинов снимался в кино, в частности в проекте 2023 года "Операция "Престол".

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