Стало известно, что в возрасте 88 лет умер американский актер и музыкант Стив Лоуренс. Известно, что в последние годы своей жизни артист боролся с тяжелым недугом.

"Стив Лоуренс, артист эстрады, который десятилетиями был частью культового дуэта Steve&Eydie с женой Эйди Горме, скончался в возрасте 88 лет. Представитель лауреата премий «Эмми» и «Грэмми» сообщил ABC News, что Лоуренс скончался в четверг, 7 марта 2024 года, от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера", — сказано в официальном сообщении.

Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня".

Лоуренс отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство».

За свою работу Лоуренс был номинирован на премии «Грэмми» и «Эмми».

Также Лоуренс являлся участником дуэта Steve & Eydie, в рамках которого выступал вместе со своей женой Эйди Горм.

Со своей супругой Стив Лоуренс познакомился, когда они оба появились на Tonight Show Стива Аллена. Пара поженилась в Лас-Вегасе в 1957 году.

Кроме того, в послужном списке Лоуренса значится множество сольных альбомов, десять из которых попали в рейтинг Billboard 200.

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